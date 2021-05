Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb csak pénteken fognak a kamerák elé állni. ","shortLead":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb...","id":"20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76455c5d-88ad-477a-8c39-a12308737c21","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","timestamp":"2021. május. 25. 11:53","title":"Leáll a napi sajtótájékoztatókkal az operatív törzs, ma már nem is válaszoltak semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki használhassa viselhető eszközét.","shortLead":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé...","id":"20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30fcbf-9b09-4748-8ce1-2ced4a293d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","timestamp":"2021. május. 25. 16:03","title":"Akadálymentesített okosórát fejlesztett az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","shortLead":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","id":"20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d791dc-6190-4f95-a4b1-324dafecf687","keywords":null,"link":"/360/20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","timestamp":"2021. május. 25. 13:00","title":"Volt honnan venni az ötletet a fehérorosz állami gépeltérítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4295805a-53e7-48aa-b0cb-32e10064053a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan köztéri elemek jelentek meg az angliai Walsallban, mint amilyenekbe a Nintendo kultikus figurája, Mario is belemászik. A városvezetés ugyanakkor állítja: az esetnek semmi köze a videojátékhoz.","shortLead":"Olyan köztéri elemek jelentek meg az angliai Walsallban, mint amilyenekbe a Nintendo kultikus figurája, Mario is...","id":"20210524_cserep_anglia_walsalla_mario","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4295805a-53e7-48aa-b0cb-32e10064053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3010f1-82e6-4451-8fab-2af1e22c64ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_cserep_anglia_walsalla_mario","timestamp":"2021. május. 24. 08:03","title":"Pár utcai virágcserép miatt most úgy néz ki egy angliai város, mint a Super Mario egyik pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő a használt termékek szegmense, nem minden esetben járunk azonban olcsóbban egy másodkézből szerzett termékkel. ","shortLead":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő...","id":"20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69c5586-f790-4406-b0d0-9f8c93de0eb6","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","timestamp":"2021. május. 23. 20:00","title":"Ön is szeretne olyan táskát, mint amilyennel Várkonyi Andrea volt Dubajban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]