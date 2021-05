Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás legnagyobb tévedése volt például az iskolarendszer átalakítása, a tanári fizetéseket pedig nagyon gyorsan rendezni kell.","shortLead":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás...","id":"20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044181b5-2b8b-47c9-a397-6997fc149c29","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","timestamp":"2021. május. 25. 11:54","title":"Révész Máriusz: Nincs még egy ilyen kaotikus iskolarendszer Európában, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes felfedezésre holland kutatók. ","shortLead":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes...","id":"202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad682e13-17d3-4b0e-a100-78561f0212e0","keywords":null,"link":"/360/202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","timestamp":"2021. május. 25. 10:10","title":"1291 ásítást vettek videóra, hogy rájöjjenek a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az utóbbi egy napban több mint 760 ezer adagnyi vakcinát adtak be országszerte.","shortLead":"Csak az utóbbi egy napban több mint 760 ezer adagnyi vakcinát adtak be országszerte.","id":"20210523_A_britek_mar_60_millio_oltasnal_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5274e075-30e8-4984-b329-16c5eea1d3de","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_A_britek_mar_60_millio_oltasnal_jarnak","timestamp":"2021. május. 23. 21:55","title":"A britek már 60 millió oltásnál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c72e0-2299-4b1e-ae5e-5ce3e5dfc157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papíron több rendezvényt akarnak tartani, gyakorlatilag csak egyet.","shortLead":"Papíron több rendezvényt akarnak tartani, gyakorlatilag csak egyet.","id":"20210524_A_Mi_Hazank_meg_akarja_hekkelni_a_jarvanyszabalyokat_a_csaladi_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c72e0-2299-4b1e-ae5e-5ce3e5dfc157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6a67b1-ffc7-4a96-a474-a326035cba79","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_Mi_Hazank_meg_akarja_hekkelni_a_jarvanyszabalyokat_a_csaladi_napjan","timestamp":"2021. május. 24. 09:25","title":"A Mi Hazánk ki akarja játszani a járványszabályokat, hogy tömegrendezvényt tartson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járványhelyzet alapján hamarosan annyi áldozat lesz világszerte, mint 2020 egészében volt.","shortLead":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban...","id":"20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c48a0-d6a2-4e63-bf8b-79e5fb10c645","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","timestamp":"2021. május. 24. 14:21","title":"WHO-főigazgató a járványról: Hamarosan annyi áldozat lesz, mint 2020 egészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már a fehérorosz titkosszolgálat emberei várták a minszki repülőtéren. ","shortLead":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már...","id":"20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b157-9665-44e6-8039-f6d42de44b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","timestamp":"2021. május. 24. 17:03","title":"A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. 