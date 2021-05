Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","shortLead":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","id":"20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757cf4e-3792-4063-800f-a23e4139ee1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","timestamp":"2021. május. 25. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 850 lóerővel támad az új Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg bankkártyához adnak beépített utasbiztosítást, mielőtt azonban nekivágnánk egy külföldi nyaralásnak, érdemes lehet utánajárni, mi történik, ha a javuló járványhelyzet ellenére külföldön fertőződünk meg az új koronavírussal.","shortLead":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg...","id":"20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5208cd2-ad64-4ead-8bc3-861009ae5cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","timestamp":"2021. május. 25. 16:40","title":"Fizetnek-e Covidra a bankkártyába épített utasbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt - derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által készített felmérésből. A jogvédő szervezet a rabok és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás alakulását vizsgálta.","shortLead":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt - derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által...","id":"20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30174141-b4ee-4b89-83bc-843fb99cda6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","timestamp":"2021. május. 26. 10:43","title":"A rabokat és a hozzátartozóikat is megviselte a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban a Google Play áruházában és az Apple App Store-jában is 4-es értékelésen állt (az 5-ből) a Facebook alkalmazása, mostanra a 2,5-es osztályzatot sem éri el az app.","shortLead":"Míg korábban a Google Play áruházában és az Apple App Store-jában is 4-es értékelésen állt (az 5-ből) a Facebook...","id":"20210525_apple_palesztina_izrael_bombazas_facebook_alkalmazas_google_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753dd5ee-7ee4-4790-a0cf-e82b688c388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_palesztina_izrael_bombazas_facebook_alkalmazas_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. május. 25. 17:03","title":"Durván lepontozták a Facebook alkalmazását a palesztin aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9290d63-0827-4d1c-88fd-829fa82a9788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix tervei igencsak ambiciózusak: nem elég a rengeteg film, sorozat és podcast, a játékok kedvelőit is magához csábítaná a streaming szolgáltató.","shortLead":"A Netflix tervei igencsak ambiciózusak: nem elég a rengeteg film, sorozat és podcast, a játékok kedvelőit is magához...","id":"20210526_netflix_videojatek_igazgato_allashirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9290d63-0827-4d1c-88fd-829fa82a9788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b38628-7bd8-47d4-aaf9-bb8822e41805","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_netflix_videojatek_igazgato_allashirdetes","timestamp":"2021. május. 26. 10:03","title":"A filmek és sorozatok után hamarosan játékok is érkezhetek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","id":"20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167a92c-547b-4b2b-b198-3300f8a59f24","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","timestamp":"2021. május. 26. 06:44","title":"Odebrecht-botrány: Letartóztattak Amerikában egy volt osztrák bankelnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]