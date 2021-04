Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","shortLead":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","id":"20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9d04e2-9a18-4391-b931-ce277520b211","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","timestamp":"2021. április. 05. 14:30","title":"Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","shortLead":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","id":"20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e35d1d1-5028-498c-9485-f8b4f6f72ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","timestamp":"2021. április. 05. 19:40","title":"Egészségügyi ellenőrzés miatt kell két órát várniuk az autósoknak Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 százalékon áll mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz támogatottsága valamelyest csökkent a Republikon Intézet adatai szerint. ","shortLead":"9 százalékon áll mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz támogatottsága valamelyest csökkent a Republikon Intézet adatai...","id":"20210404_Beerte_a_Jobbik_a_DKt_es_a_Momentumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a09bbc5-9922-41b1-abec-ba632afb3792","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Beerte_a_Jobbik_a_DKt_es_a_Momentumot","timestamp":"2021. április. 04. 10:46","title":"Beérte a Jobbik a DK-t és a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","shortLead":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","id":"20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8effb3f-af84-4bdf-9337-220427bd0cb2","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","timestamp":"2021. április. 04. 11:50","title":"Álló ovációval ünnepelték az első színházi előadást a Broadwayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","shortLead":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","id":"20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc25bb3f-0c04-45a5-9e05-5eebeb99c1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","timestamp":"2021. április. 05. 10:02","title":"Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a mianmari tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák felpörgetik az oltást.","shortLead":"A franciák felpörgetik az oltást.","id":"20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9c0c11-f72d-4370-ac9d-be1bdc2c8538","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","timestamp":"2021. április. 05. 21:08","title":"Nagy-Britannia egy hét múlva nyit, Franciaország szigorú korlátozásokat vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","shortLead":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","id":"20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae12ee5-2690-4bf2-bdbd-90703f79c8c5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","timestamp":"2021. április. 04. 19:15","title":"Hogyan folytassunk tartalmasabb online beszélgetéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]