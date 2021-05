Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy miért látja megoldhatatlannak, hogy a vállalat koronavírus elleni oltóanyagot gyártson. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy ráfizetés lett a koronavírus elleni remdesivir gyártása, hogy sikerült megszerezni a világon egyedülálló fogamzásgátló tapaszt, és mit szólnak a külföldi befektetők ahhoz, hogy a Richter részvényeinek egy része az államtól alapítványokhoz került.","shortLead":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt...","id":"20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b904ca5-71d1-4e61-a1eb-f1008780a17e","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 26. 14:59","title":"A Richter működését lehetetlenítené el, ha koronavírus elleni vakcinát kéne gyártania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő meghalni is megérkezik a mozikba. ","shortLead":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő...","id":"20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b244285b-27a8-4dfe-888f-5fd322707504","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 26. 12:25","title":"Június 3-án Oscar-díjas filmekkel nyit újra a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113f8d01-f8e1-4f0c-87a2-3cb070f5fcc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros 13 ezer lakost vesztett az előző évben, miközben Rajka népessége hatvan százalékkal nőtt.","shortLead":"A főváros 13 ezer lakost vesztett az előző évben, miközben Rajka népessége hatvan százalékkal nőtt.","id":"20210526_lakossagszam_koltozes_agglomeracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113f8d01-f8e1-4f0c-87a2-3cb070f5fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9c7b4b-e323-4662-92d0-f73a14c94a59","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_lakossagszam_koltozes_agglomeracio","timestamp":"2021. május. 26. 10:06","title":"Csökken Budapest és a többi nagyváros lakossága, egyre többen költöznek agglomerációba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most azonban kiderült, tévedtek.","shortLead":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most...","id":"20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff54fa-b777-4473-9f9f-fb98198f76ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","timestamp":"2021. május. 26. 20:03","title":"Kiderítették a tudósok, mi történt 0,000001 másodperccel az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","shortLead":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","id":"20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec1d6ad-e1f4-4d78-bb61-8df960ef0b06","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","timestamp":"2021. május. 26. 16:05","title":"Újra lehet étteremben enni Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"360","description":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi, ezért fontos átnézni, mivel járna a nemzetközi adóminimum kijelölése. Vélemény.","shortLead":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi...","id":"20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717cc061-dcd5-44bc-b6e7-5a661e3a80e9","keywords":null,"link":"/360/20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","timestamp":"2021. május. 27. 13:00","title":"Bod Péter Ákos: Tényleg kárunkra lenne Biden globális társasági minimumadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]