Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e ki.

","shortLead":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e...","id":"20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a747fa-c5df-4d0d-8479-e12f4e6d9ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","timestamp":"2021. május. 27. 20:33","title":"A Facebook nem tiltja le többé a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán-Johnson találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","shortLead":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán-Johnson találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","id":"20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae171c-58ee-4fc7-a57f-fa7aaf81e5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"Corbyn Magyarország egykori elnökének nevezte Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai szabályozás ellehetetlenítette az életét. Most azonban visszatért hozzánk, igaz két üléssel kevesebbel és jelentősen drágábban.","shortLead":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai...","id":"20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69dd9f-09a3-4603-b255-30a918eebf53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","timestamp":"2021. május. 27. 07:21","title":"A nagy túlélő: visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta a költségvetési főigazgató az EP-képviselőket.","shortLead":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta...","id":"20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ddedf1-dcec-424f-97e8-b8d1795d08e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","timestamp":"2021. május. 26. 19:32","title":"Ősszel indulhat az első, uniós források megvonásával járó jogállamisági eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni. A beruházók szerint azonban ezzel nagyon elszaladtak volna az árak. Most ismét a régi szabályozás van érvényben: 1-nél több parkolót kialakítani nem lehet. Közben nem ritka, hogy egy családnak ma Magyarországon 2-3 autója is van, és ezek hely híján közterületeken állnak. ","shortLead":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni...","id":"20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0ecdae-79ac-4415-86cf-d2f4b1700f76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","timestamp":"2021. május. 27. 17:26","title":"Durván megdobta volna a lakásárakat az új parkolóhely-szabályozás, mégsem mindenki örül, hogy elkaszálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]