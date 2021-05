Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi tudóscsoport új irányelvei alapján az őssejtkutatás előtt álló évtizedes akadály hárulhat el. A kutatóknak engedélyeznék, hogy korlátozott körülmények között a laboratóriumban hosszabb ideig neveljenek emberi embriókat.","shortLead":"Egy nemzetközi tudóscsoport új irányelvei alapján az őssejtkutatás előtt álló évtizedes akadály hárulhat el...","id":"20210528_ossejtkutatas_embrio_kiserlet_genetika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e5245f-5f5b-49d7-80a1-d7db7b923d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_ossejtkutatas_embrio_kiserlet_genetika","timestamp":"2021. május. 28. 10:38","title":"Átírhatják a 14 napos szabályt, hogy előrébb jusson az őssejtkutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","shortLead":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","id":"20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9f768f-e5bf-4f77-852c-f42b46adb06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","timestamp":"2021. május. 29. 08:55","title":"Rommá égett egy busz az M7-esen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt hajlandó részt venni a hasonló bűncselekmények elkövetői számára előírt programon.","shortLead":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt...","id":"20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c97738-9ba5-4042-bb83-96f6cc25069f","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Bill Cosby inkább marad a börtönben, de nem hajlandó szexuálisragadozó-terápiára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","shortLead":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","id":"20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bbb2b0-1a8f-4824-9fd5-159f4470d046","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. május. 27. 14:56","title":"Kisiklott a 3-as villamos, pótlóbuszok járnak helyette egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","shortLead":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","id":"20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958d1a1c-bee3-418e-b111-726c32163e61","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","timestamp":"2021. május. 28. 16:50","title":"Már összegyűlt Jakab Péter 10 milliós rekordbüntetésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!\r

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]