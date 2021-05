Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","shortLead":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","id":"20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58619c0d-0057-4ab4-8638-1e666d40eb42","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","timestamp":"2021. május. 28. 20:55","title":"Hétfőtől nem kell pótlóbuszra átszállniuk a Balaton északi partjára utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek eredményeképp Franciaország egykori köztársasági elnöke másodszor is börtönbüntetést kaphat.","shortLead":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek...","id":"20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd24b24-9511-43f0-b288-75997de8773a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","timestamp":"2021. május. 28. 18:08","title":"Kínos vallomás az Nicolas Sarkozy perében: \"az elnök mindenről tudott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3471904-863c-42eb-8c15-a47425a2e71f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelenséget csak szaküzletekben vásárolt eszközökkel lehet megfigyelni, a házi megoldások látáskárosodást okozhatnak.","shortLead":"A csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelenséget csak szaküzletekben vásárolt eszközökkel lehet megfigyelni...","id":"20210528_gyurus_napfogyatkozas_2021_junius_10_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3471904-863c-42eb-8c15-a47425a2e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f949ac3-a92e-4542-9f56-d46a89d191ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_gyurus_napfogyatkozas_2021_junius_10_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 28. 13:24","title":"Különleges, gyűrűs napfogyatkozás lesz júniusban, Magyarországról is látszik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos úgy döntött, a videó tovább élhet a YouTube-on.","shortLead":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos...","id":"20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52259ef1-45bb-4c89-93ad-e1ff23b5fcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","timestamp":"2021. május. 28. 17:03","title":"Fent maradhat a YouTube-on a legismertebb gyerekvideó, már 885 millió megtekintésnél jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt hajlandó részt venni a hasonló bűncselekmények elkövetői számára előírt programon.","shortLead":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt...","id":"20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c97738-9ba5-4042-bb83-96f6cc25069f","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Bill Cosby inkább marad a börtönben, de nem hajlandó szexuálisragadozó-terápiára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy egy bolíviai törzs, a tsimanék életmódjában rejlik az agy térfogatvesztése, vagyis öregedése lassításának titka – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Lehet, hogy egy bolíviai törzs, a tsimanék életmódjában rejlik az agy térfogatvesztése, vagyis öregedése lassításának...","id":"20210528_agysorvadas_tsimane_boliviai_torzs_eletmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45897daa-5348-4cfd-bdc8-7b927cdb9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_agysorvadas_tsimane_boliviai_torzs_eletmod","timestamp":"2021. május. 28. 18:03","title":"Választ találhattak a tudósok arra, miként lehetne lassítani az agysorvadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","shortLead":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","id":"20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdaa5017-1857-4953-9b00-f747a0312d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","timestamp":"2021. május. 28. 07:35","title":"A csantavéri bérgyilkos megverte a börtönben a férfit, akit a soroksári futónő megölésével vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]