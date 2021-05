Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem dokumentálta.","shortLead":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem...","id":"20210528_kamloops_kanada_oslakos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e124-de50-4ed0-be18-da0c836caee4","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_kamloops_kanada_oslakos","timestamp":"2021. május. 28. 21:55","title":"Több mint kétszáz gyerek maradványait találták meg Kanadában egy egykori bentlakásos iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b","c_author":"Ballai Vince - Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne, melyik településen vagy kerületben él. Jelen állás szerint a listát lényegében akárki böngészhetné, akinek 18 éven aluli gyereke van, vagy fiatalt gondoz. De mit tehet egy szülő, ha azonosít egy pedofília miatt elítélt embert a környezetében? Szólhat a gyerekes szomszédoknak vagy az iskolának? Mi a garancia arra, hogy a büntetésüket letöltött elkövetők fényképei nem fognak keringeni a neten? Mely foglalkozástól lesznek pontosan eltiltva az elkövetők és mikortól? Ezek olyan kérdések, amelyekre egyelőre nem ad választ a napokban benyújtott törvényjavaslat.","shortLead":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne...","id":"20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e053c39-1748-4168-9299-a16ef1272252","keywords":null,"link":"/elet/20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","timestamp":"2021. május. 27. 20:11","title":"Káros vagy jó, ha lényegében bárki böngészheti a pedofilok listáját? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index résztulajdonosaként is ismert Vaszily Miklóst.","shortLead":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index...","id":"20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f6384-17c6-4500-84cb-d11ed888feb0","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2021. május. 28. 13:34","title":"Vaszily Miklós lett a Magyar Golf Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja.","shortLead":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik...","id":"20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a506ee7-eac0-4d93-a854-bcd51ba2f46f","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","timestamp":"2021. május. 27. 11:42","title":"„Költő vagyok és katolikus” – 40 éve halt meg Pilinszky János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban. A legnagyobb probléma azonban, hogy a gazdik jelentős része nem betegségként kezeli az elhízást, így nem is tesz ellene. Aki extrém módon túleteti a kutyáját, macskáját, az állatkínzást követ el, és akár 7500 eurós büntetést is kaphat érte.","shortLead":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban...","id":"20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7243b-65da-4f6f-8453-e8c8ec34eb09","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","timestamp":"2021. május. 27. 14:31","title":"Egyre több az elhízott házi kedvenc, pedig a kutyák, macskák túletetése állatkínzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]