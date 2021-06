Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és úgy vélik, valószínű van összefüggés a védőoltással. A Pfizer szerint nincsen ok-okozati kapcsolat.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és...","id":"20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6834a410-0410-4097-9075-7c9674fec640","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","timestamp":"2021. június. 02. 09:38","title":"Nagyon ritkán szívizomgyulladás alakult ki fiatal férfiaknál Pfizer oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","shortLead":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","id":"20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4004a-4f14-4cc1-acea-ab9da4ace5e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2021. június. 01. 07:59","title":"650 lóerős lett az új Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","shortLead":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","id":"20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db0dac0-5327-4e5c-be0c-e43724699769","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","timestamp":"2021. június. 02. 12:36","title":"Kifacsartak a rendvédelmi dolgozók, mégis kénytelenek fusizni, hogy megéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","shortLead":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","id":"20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeabeee-265a-452f-b60c-14a4f0bd7f70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","timestamp":"2021. június. 02. 15:21","title":"Környezeti katasztrófától tartanak, miután süllyedni kezdett egy veszélyes vegyi anyagokat szállító hajó Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]