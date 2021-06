Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd forintos bevételt hozott össze, de ebben van 564 millió forint támogatás – egy olyan alapítványtól, amit Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László gründolt, és a Mészáros házaspár régi ismerősei kurálnak. A támogatásból 2021-re is maradt 256 millió forint.","shortLead":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd...","id":"20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c81f4e-07c2-4218-bebc-5037eceea338","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Mészáros Lőrinc volt felesége 820 millió forint támogatást kapott pár régi, közös ismerőstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kölcsönszerződést Kásler Miklós dolga megkötni, Szijjártó Péter és az NNK bevonásával.","shortLead":"A kölcsönszerződést Kásler Miklós dolga megkötni, Szijjártó Péter és az NNK bevonásával.","id":"20210602_astrazeneca_kolcson_szlovenianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9ab6cf-e74a-4ca4-8da1-ed443eca519a","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_astrazeneca_kolcson_szlovenianak","timestamp":"2021. június. 02. 08:29","title":"300 ezer adag AstraZeneca vakcinát ad „kölcsön” Magyarország Szlovéniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János négy nagy cége 14,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2020-ban.","shortLead":"Mészáros János négy nagy cége 14,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2020-ban.","id":"20210531_meszaros_janos_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f9d742-c3d0-4aa6-a23f-495f1c9c5bb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_meszaros_janos_osztalek","timestamp":"2021. május. 31. 10:35","title":"A járvány ellenére is több százmilliós osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","shortLead":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","id":"20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ecaa0-3eeb-4b61-a1ba-136d68c74e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 14:53","title":"135 millió forint veszteséggel zárta a Norbi Update 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]