[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","shortLead":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","id":"20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a94deda-1127-4ac0-930b-766c28ff6df4","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Most épp egy véresköpet-hasonlat jutott Schobert Norbert eszébe a kövérségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti javaslat, ha megszavazzák, sokkal szigorúbban büntethetővé teszi a pedofil bűncselekmények elkövetőit.","shortLead":"A kormánypárti javaslat, ha megszavazzák, sokkal szigorúbban büntethetővé teszi a pedofil bűncselekmények elkövetőit.","id":"20210601_pedofil_ellenes_torvenycsomag_parlament_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec28616-14c4-4001-baee-dc554a3d6e47","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_pedofil_ellenes_torvenycsomag_parlament_targyalas","timestamp":"2021. június. 01. 06:18","title":"Ma tárgyalja a pedofilellenes törvénycsomagot az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","id":"20210601_dania_oroszorszag_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfde809-79c1-4cc8-b1a4-464f11bd343c","keywords":null,"link":"/sport/20210601_dania_oroszorszag_eb","timestamp":"2021. június. 01. 21:17","title":"Dánia nem enged be orosz szurkolókat az Eb-meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre népszerűbbé is válik. Hamarosan egy újabb, podcastszerű funkciónak is örülhetnek majd a felhasználók.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre...","id":"20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97697a95-29a8-42ad-8e00-f451c2334db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. június. 01. 12:03","title":"A Teamsbe is megérkezik sokak kedvenc funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","shortLead":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","id":"20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe3ba3-3748-4f00-bffc-1efdb47fc503","keywords":null,"link":"/sport/20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","timestamp":"2021. június. 01. 12:17","title":"Úgy tűnik, Szoboszlai Dominik kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]