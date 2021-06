Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","shortLead":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","id":"20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943a75de-81fc-4778-8788-b8d457469481","keywords":null,"link":"/elet/20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","timestamp":"2021. június. 02. 09:57","title":"15 évesen fejbe lőtték a tálibok, ma a Vogue címlapsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította a háztartásokat. Ugyanakkor immár számos digitális eszköz segít átlátni a káoszt.","shortLead":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította...","id":"202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0845fe95-807a-4391-8c6e-cf8fe5aa115e","keywords":null,"link":"/360/202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","timestamp":"2021. június. 01. 14:00","title":"Nem lesz kaotikus az otthoni munka, ha ezeket a programokat használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6d2161-89d2-489e-b143-f14174c03578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztori mi más is lehetne, mint az mRNS-alapú vakcina, Karikó egyik legfontosabb munkája.","shortLead":"A sztori mi más is lehetne, mint az mRNS-alapú vakcina, Karikó egyik legfontosabb munkája.","id":"20210601_kariko_katalin_wired_cimlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6d2161-89d2-489e-b143-f14174c03578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1420b8-243b-4119-aa6d-0f50c8f487ee","keywords":null,"link":"/elet/20210601_kariko_katalin_wired_cimlap","timestamp":"2021. június. 01. 16:17","title":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","shortLead":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","id":"20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57579c-2e73-425c-95ba-ae53cb2b612f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","timestamp":"2021. június. 02. 12:50","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok a közvagyon kiszervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","shortLead":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","id":"20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7133904-1096-4851-8698-cec8e4358138","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 21:05","title":"Nyomozás indult, miután lövedék csapódott be a szolnoki MÁV-strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","shortLead":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","id":"20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d670316a-ded8-47eb-841d-8db34c71a5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","timestamp":"2021. június. 02. 14:17","title":"Jelentős költségvetési csalás miatt indítottak nyomozást, de a legfőbb ügyész szerint az ügynek nincs politikai érintettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 millióról indult a licit.

","shortLead":"100 millióról indult a licit.

","id":"20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0da50-4216-4348-aab4-a25ba5d39532","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","timestamp":"2021. június. 03. 11:44","title":"Valaki 220 millió forintot fizetett egy Rippl-Rónai-képért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","id":"20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb731f-f9fa-42d4-a97a-10a3fb06246e","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 17:39","title":"Szabadon engedték Giovanni Falcone vizsgálóbíró gyilkosát Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]