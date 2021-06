Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"EU-s pénzből finanszírozott projekt kapcsán vizsgálódnak a NAV ellenőrei Badacsonytomajon.","shortLead":"EU-s pénzből finanszírozott projekt kapcsán vizsgálódnak a NAV ellenőrei Badacsonytomajon.","id":"20210603_NAV_ellenor_badacsonytomaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bcccca-dbc5-4550-abd5-6fd3c5436be9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_NAV_ellenor_badacsonytomaj","timestamp":"2021. június. 03. 17:15","title":"Kivonultak a NAV ellenőrei a badacsonytomaji polgármesteri hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","shortLead":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","id":"20210602_ausztria_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b028ce-c25b-40f0-95a4-9178bc45ae39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_ausztria_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. június. 02. 19:33","title":"Ausztria engedélyezi a 12 éven felüli gyerekek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","shortLead":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","id":"20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc159a5-bf34-46ba-9760-2b3d8c88621c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","timestamp":"2021. június. 03. 09:36","title":"300 százalékos adókedvezményhez jutnának azok a cégek, melyek NER-közeli alapítványokat támogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben jelentette be Margrethe Vestager alelnök és Thierry Breton, belső piacért felelős biztos. A lehetőséget nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni.



","shortLead":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben...","id":"20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050b3f0-43c8-4f6a-9a80-f17a76f469f1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","timestamp":"2021. június. 03. 15:52","title":"Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Gyurcsány a Fidesz utolsó reménysége. Vélemény.","shortLead":"Gyurcsány a Fidesz utolsó reménysége. Vélemény.","id":"202122_milyen_volt_boszmesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf43a80-5811-4337-b054-61f73b62fa01","keywords":null,"link":"/360/202122_milyen_volt_boszmesege","timestamp":"2021. június. 03. 14:00","title":"Tóta W.: Milyen volt böszmesége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A márciusban beharangozott Sinopharm-gyárról még nincsen hír. A magyar kormány ugyanazt az utat próbálja bejárni, mint Szerbia, azonban ők jóval előttünk járnak.","shortLead":"A márciusban beharangozott Sinopharm-gyárról még nincsen hír. A magyar kormány ugyanazt az utat próbálja bejárni, mint...","id":"20210604_szputnyik_v_szerbia_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bf351-6385-43d5-8e55-5967ef817562","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_szputnyik_v_szerbia_gyartas","timestamp":"2021. június. 04. 08:34","title":"Már el is indult a szerb Szputnyik V gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 100,9 milliárd forintot kapott a vasúttársaság az állami eszközökkel kapcsolatos projektekre, a közpénz többségében a kínai vasútra ment el.","shortLead":"Összesen 100,9 milliárd forintot kapott a vasúttársaság az állami eszközökkel kapcsolatos projektekre, a közpénz...","id":"20210604_mav_2020_uzleti_ev_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d282106-7055-4399-8f6f-339deaefbc63","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_mav_2020_uzleti_ev_beszamolo","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"73,5 milliárdot költött tavaly a MÁV a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi járványos évben az olasz húspápa kiskunfélegyházi vágóhídja nyereséget hozott, míg a mohácsi vágóhíd, bár javított a 2019-es brutális mínuszos eredményén, még nem állt fel a vírusok ásta gödörből.","shortLead":"A tavalyi járványos évben az olasz húspápa kiskunfélegyházi vágóhídja nyereséget hozott, míg a mohácsi vágóhíd, bár...","id":"20210603_Jobban_teljesitett_a_vad_ala_helyezett_olasz_vagohidja_mint_Csanyiek_mohacsi_uzeme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda3c651-709a-4d71-961e-4cfacd5d65ed","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_Jobban_teljesitett_a_vad_ala_helyezett_olasz_vagohidja_mint_Csanyiek_mohacsi_uzeme","timestamp":"2021. június. 03. 14:45","title":"Jobban teljesített a vád alá helyezett olasz vágóhídja, mint Csányiék mohácsi üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]