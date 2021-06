Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti eljárást elindító állásfoglalást","shortLead":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti...","id":"20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2987b99-6b4d-4c1e-bb20-3875864d9430","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","timestamp":"2021. június. 03. 09:55","title":"Elvesztette a magyar kormány a Sargentini-jelentés kapcsán indított pert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi nem is vett részt a tüntetésen.","shortLead":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi...","id":"20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05923f26-5e13-4bd5-931c-b9e0fe4dcc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","timestamp":"2021. június. 03. 12:20","title":"Pert nyert a TASZ: fizetnie kell a rendőrségnek a rabszolgatörvény elleni tüntetésen ártatlanul vegzált férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c338e47-a147-47dc-925e-f8ba02b85313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan benzinkút, ahol két órába telt elhárítani a hibát.","shortLead":"Volt olyan benzinkút, ahol két órába telt elhárítani a hibát.","id":"20210603_Informatikai_hiba_Mol_benzinkut_kassza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c338e47-a147-47dc-925e-f8ba02b85313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6c96d-454d-4f30-ac7f-f2ee4ceb52e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_Informatikai_hiba_Mol_benzinkut_kassza","timestamp":"2021. június. 03. 19:46","title":"Informatikai hiba miatt álltak le éjszaka a Mol-kutak kasszái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni a teszteredményeket, de valahol valami félrement.","shortLead":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni...","id":"20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d74de3-bc82-4cdd-a507-daa7f397f3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","timestamp":"2021. június. 03. 20:25","title":"Ezernél is több ember Covid-teszteredményét küldte ki a kormányhivatal egy körlevélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tehetségkutatóban szerepelt Fekete szeptember 6-ig letartóztatásban marad.","shortLead":"A tehetségkutatóban szerepelt Fekete szeptember 6-ig letartóztatásban marad.","id":"20210603_fekete_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339eaa40-1f72-4854-92f6-02ecd1121d79","keywords":null,"link":"/elet/20210603_fekete_david","timestamp":"2021. június. 03. 10:35","title":"Az ügyészség szerint a megasztáros Fekete Dávid lakhatatlan ingatlant adott meg a címeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]