[{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","shortLead":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","id":"20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ce3610-ca03-4479-ae5d-34d6e9197873","keywords":null,"link":"/kultura/20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","timestamp":"2021. június. 04. 11:05","title":"Felnőttképzéseket, workshopokat indít a Freeszfe Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52114b2-7c06-4209-b6f1-4c8ea9dea2e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő korábban azt írta a Facebookon, hogy június 4-én este gyertyát fog gyújtani egy olyan helyen, ahol azt mindenki láthatja.","shortLead":"A nő korábban azt írta a Facebookon, hogy június 4-én este gyertyát fog gyújtani egy olyan helyen, ahol azt mindenki...","id":"20210604_hongkong_tienanmen_teri_verengzes_megemlekezes_szervezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52114b2-7c06-4209-b6f1-4c8ea9dea2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c77c8a-d39f-4684-93e5-54d2209a0074","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_hongkong_tienanmen_teri_verengzes_megemlekezes_szervezo","timestamp":"2021. június. 04. 05:15","title":"Elvitték a rendőrök Hongkongban a Tienanmen téri vérengzésről megemlékező gyülekezés szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-s változatáról.","shortLead":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS...","id":"20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd4038-7f8c-4464-8425-d37f7f1ded02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 02. 17:03","title":"Mobilokra is kiadta új operációs rendszerét a Huawei, megkezdik a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már fontolgatják, hogy 2022-ben visszatérjen a Note-széria.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már...","id":"20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa14d1ca-4481-4f17-84fd-0ec353b18d84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","timestamp":"2021. június. 02. 15:03","title":"Visszatérhet a Samsung Galaxy Note-sorozat, de leghamarabb csak 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"HVG","category":"360","description":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és újabb következtetéseket vontak le az ilyesfajta elektromos kisülések légkörtisztító hatásáról. ","shortLead":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és...","id":"202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5e30-f42c-4495-af93-7aee89087a88","keywords":null,"link":"/360/202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","timestamp":"2021. június. 03. 15:30","title":"Sokat villámlik? Jól jöhet a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcf1fdc-51ac-49ac-bd7c-696d9d777540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A víznyelő valószínűleg tovább fog nőni, ezért a ház lakóit evakuálták. A jelenség hátterében a meglazult talaj állhat.","shortLead":"A víznyelő valószínűleg tovább fog nőni, ezért a ház lakóit evakuálták. A jelenség hátterében a meglazult talaj állhat.","id":"20210603_viznyelo_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fcf1fdc-51ac-49ac-bd7c-696d9d777540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308c97-e71e-43a2-b2de-8151720c86c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_viznyelo_mexiko","timestamp":"2021. június. 03. 08:33","title":"20 méter mély lyuk alakult ki egy lakóház mellett Mexikóban, és folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És közben elkészülhetnek az első nagy felbontású képek a bolygóról.","shortLead":"És közben elkészülhetnek az első nagy felbontású képek a bolygóról.","id":"20210603_nasa_venusz_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a05dbf-c295-4f39-9f2f-7cec0c8f54b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_nasa_venusz_urkutatas","timestamp":"2021. június. 03. 07:18","title":"A NASA két missziót is tervez a Vénuszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és koncessziót 25 millió euróért. A cég az évet egymillió eurós veszteséggel zárta, sok ment el ügyvédi díjakra.","shortLead":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és...","id":"20210603_trieszt_kikoto_adria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd809af-bfb6-47ac-a8ad-333c7364c739","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_trieszt_kikoto_adria","timestamp":"2021. június. 03. 06:50","title":"Magyarország tengeri kikötője egyelőre csak Windowson működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]