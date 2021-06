Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult viselkedési minták és a titkok hosszú távú hatásairól is szó esett a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi online estjén, ahol két elismert pszichológus és családterapeuta, Hajdu Judit és Megyeri Zsuzsanna osztotta meg a tapasztalatait. ","shortLead":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult...","id":"20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6945b7ba-9da0-4791-be62-fe891587c04a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","timestamp":"2021. június. 01. 13:30","title":"Nem biztos, hogy minden párkapcsolatot meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","shortLead":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","id":"20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcc01e-f735-46ea-a615-8332eacfc893","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","timestamp":"2021. május. 31. 18:38","title":"Hol az az egy százalék, amelynek trónfosztására készül Karácsony Gergely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden. A hibás jóslatok felemlegetésén túl is meghökkentő, hogy mennyire lelassult az oltási terv az ötmilliós határ elérése óta. Okozhatják ezt a barátságosabbnak tűnő járványadatok is, miközben a nyájimmunitás elérését már senki nem emlegeti.","shortLead":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden...","id":"20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9adba1-50c2-4e09-9b20-ecaa1b238c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","timestamp":"2021. június. 01. 17:40","title":"A kormány már senkit nem okolhat azért, mert nem sikerül elég embert beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","shortLead":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","id":"20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f612de8-fb40-4ec6-aa2c-fdb6eea1d782","keywords":null,"link":"/sport/20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","timestamp":"2021. június. 01. 19:52","title":"Hivatalos: Carlo Ancelotti a Real Madrid új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és úgy vélik, valószínű van összefüggés a védőoltással. A Pfizer szerint nincsen ok-okozati kapcsolat.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és...","id":"20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6834a410-0410-4097-9075-7c9674fec640","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","timestamp":"2021. június. 02. 09:38","title":"Nagyon ritkán szívizomgyulladás alakult ki fiatal férfiaknál Pfizer oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel csökkent a vírus terjedése.","shortLead":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel...","id":"20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a044b-db8b-4528-bc23-10fd63afadca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 18:13","title":"Beoltották egy brazil város szinte minden felnőtt lakosát, meg is lett az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d432b31e-859f-40df-9e0e-f5ad353f39e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen éri támadás az iráni, illetve az izraeli hajókat azon a területen, ahol a Kharg elsüllyedt.","shortLead":"Rendszeresen éri támadás az iráni, illetve az izraeli hajókat azon a területen, ahol a Kharg elsüllyedt.","id":"20210602_iran_hadihajo_elsullyedt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d432b31e-859f-40df-9e0e-f5ad353f39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edfd18e-6459-4860-ac65-07acdc10b3a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_iran_hadihajo_elsullyedt","timestamp":"2021. június. 02. 14:45","title":"Kigyulladt és elsüllyedt az iráni haditengerészet legnagyobb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","shortLead":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","id":"20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183dbf0-f285-4669-bdb8-29ca29985461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","timestamp":"2021. június. 01. 13:10","title":"Hiába hagyta el az Apple-t Jony Ive, ő tervezte az új iMac-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]