[{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","shortLead":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","id":"20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723669b-24ea-4426-bb8e-1fe81f617820","keywords":null,"link":"/sport/20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","timestamp":"2021. június. 07. 19:58","title":"Az edző kirúgása után újabb változásokat ígérnek Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","id":"20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1339c46-f5c4-4cc0-aba9-cd4aafaf5177","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","timestamp":"2021. június. 06. 15:05","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","shortLead":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","id":"20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396018e4-a7a9-45d9-8940-f453fd613fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","timestamp":"2021. június. 06. 09:30","title":"Nyilvánosan szólalt meg Trump, egyből Faucit ekézte és hatalmas kártérítést követelne Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","shortLead":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","id":"20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389893e-8148-43ae-a42b-b7a353c10544","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2021. június. 07. 15:03","title":"Már a jövőre érkező Galaxy S22 kamerájáról is pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","id":"20210607_Burany_Sandor_Fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e312647-7974-4e1f-bd02-cf88238faedd","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Burany_Sandor_Fudan","timestamp":"2021. június. 07. 16:39","title":"Burány Sándor: A Fudan-projekt „nem kici és nem occó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei is helyet kapnának.","shortLead":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei...","id":"20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81341591-5a85-4a37-bfba-e9505216c2e4","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","timestamp":"2021. június. 07. 12:11","title":"Norovírussal küzd a Nébih új kampányfilmjében Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit elhasznál. A szakemberek azonban aggódnak.","shortLead":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit...","id":"20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e15a9-3be4-4a34-95a5-81f374551f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","timestamp":"2021. június. 07. 18:03","title":"Kísérleti atomerőművet építtet Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]