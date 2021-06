Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","shortLead":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","id":"20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee783ea-ed83-43e4-808c-2161a27dbd5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","timestamp":"2021. június. 07. 07:59","title":"Gigantikus légterelőket kapott a Bentley Continental GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5ba756-6936-480f-bff4-5a44f8997b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","timestamp":"2021. június. 06. 20:28","title":"Mécsesekkel emlékeztek a koronavírus-fertőzésben elhunyt tanárokra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96381148-c728-4380-8c6d-f6082402f0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Ez történt: Kína bekapcsolta a 160 millió Celsius-fokos mesterséges Napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi bűnnek tartja. ","shortLead":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi...","id":"20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230fa612-244b-480d-92ce-6d001fa72248","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","timestamp":"2021. június. 06. 21:40","title":"Kálomista: Az Elkxrtuk nem közpénzből forog, a gumilövedéket viszont abból vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","shortLead":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","id":"20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b452fb9-20e3-44dc-bb1f-4dde84921161","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Kiszivárgott, hogyan neveznék Harry és Meghan második gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene - közölte a rendőrség. ","shortLead":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene...","id":"20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1a4071-7bb9-4ef5-8a23-97450966e217","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","timestamp":"2021. június. 06. 17:42","title":"Megütötte a jegyellenőrt egy 30 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","id":"20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a67a4-c9b9-4244-abd6-a0ef59128b98","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","timestamp":"2021. június. 06. 09:55","title":"Merkely Béla szerint megúsztuk a negyedik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]