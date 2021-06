Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.

Igen nagy változás érkezett az Apple-ökoszisztémába az iOS 14.5-tel: bevezették a reklámozók rémálmát, az Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciót. Ennek nyomán az appok csak akkor követhetnek egy felhasználót, ha arra kifejezett engedélyt kapnak. (Az Apple egy jópofa videóban meg is mutatta, mit is jelent, ha csak úgy osztogatjuk ezeket az engedélyeket.) Egy felmérésből pedig az is kiderült, hogy az iOS-felhasználók mindössze két százaléka engedélyezné, hogy kövessék őket.

Úgy tűnik, a Google is lépni fog ez ügyben, de azért nem annyira egyértelműen, mint az Apple. Az Android 12-től kezdődően – ha a készülék tulajdonosa úgy dönt – a fejlesztők már nem férhetnek hozzá a felhasználó reklámazonosítójához (Advertising ID – egy egyedi karakterlánc, ami az eszközt azonosítja), pontosabban: ha lekérik, akkor nullákat kapnak vissza.

Egyébként az androidos telefonoknál jelenleg is van lehetőség a hirdetések személyre szabásának letiltására, ennek ellenére az alkalmazás kérhet reklámazonosítót, azaz megkerülheti a felhasználót, mondván, elemzési célokra kellenek az adatok. Az Android 12-ben történő módosítással a Google alternatív módszert kínál majd az elemzésre, ami nem használja az Advertising ID-t.

Azt azért a GSM Arena is megjegyzi, hogy miután a Google alaptevékenysége a hirdetések értékesítése, ez az új opció jelentősebben befolyásolja majd a vállalat pénzügyi eredményeit, mint az Apple esetében. Viszont az is igaz, hogy a felhasználónak is tudnia kell e módszer létezéséról, ugyanis a reklámazonosító csak akkor nem lesz elérhető, ha a felhasználó leiratkozik a személyre szabott hirdetésekről.

A Google irányelvfrissítése szerint mindez az Android 12-t futtató eszközöket fogja érinteni, nagyjából 2021 végétől.

