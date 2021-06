Az nem újdonság, hogy a telefonokra, táblagépekre írt alkalmazások adatot gyűjtenek az eszköz használójáról. Abban viszont eltérés mutatkozik, hogy melyek azok a programok, amik a kelleténél több információhoz férnek hozzá. Az ilyen összesítésekből ráadásul kevés is van, így a felhasználóknak sincs annyi lehetőségük, hogy széles körűen tájékozódjanak. Az Apple ezért is döntött úgy, hogy alkalmazásboltja, vagyis az App Store felületén arra kéri a fejlesztőket, hogy nyilatkozzanak: az általuk készített szoftver milyen adatokat kér a letöltésért cserébe.

A kötelező tájékoztatás előnyét most a Surfshark használta ki, amely kategóriákba rendezve mutatta be az adatéhes iOS-alkalmazásokat. Ehhez egy beszédes infografikát is készítettek, amin név szerint is láthatók azok az appok, amikre érdemes nagyobb figyelmet szentelni. Az üzenetküldés, illetve a videotelefonálás kategóriájában például a Facebook Messengert és a Cisco Webexet emelték ki, mint a legtöbb és a legkevesebb adatot gyűjtő appot. A grafikán jó látható (zölddel jelölik), hogy a Messenger többek közt az egészségre vonatkozó információkat is látja, a Cisco megoldása viszont ez sem.

© Surfshark

A közösség média csoportjába tartozó appok közül a Facebook natív alkalmazása és a szintén népszerű Clubhouse kerültek be. Kettejük közül nem meglepő mód a Facebook kéri a legtöbb adatot, és kifejezetten sokféle információval dolgoznak: egyrészt begyűjtik a böngészési előzményeket, a felhasználó által látott egyéb tartalmat, de a vásárlással kapcsolatos tevékenységekre is rálátnak. A Clubhouse ezzel szemben kevesebb felhasználói információra kíváncsi, noha például a kontaktlistát ők is áttekintik.

[Nagyon fontos, melyik gombra nyom a kérdésnél, amely ezután minden iPhone-on fölugrik]

A navigációnál a Waze gyűjti be a legtöbb adatot, a randi alkalmazásoknál pedig a Badoo. A videómegosztók közül a YouTube lett az első helyezett, az online fizetéses rendszerek közül pedig a PayPal. Ez utóbbi például a nem részletezett, “egyéb” kategóriában is gyűjt be információt a felhasználókról.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.