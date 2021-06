Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da34ea2-eed2-4a1b-96fc-d93b962e7b69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bár régóta létezik, mindent azért még mindig nem tud – ilyen például a folyamatos újrajátszás lehetősége is. A Google most pótolja a hiányzó funkciót.","shortLead":"A YouTube bár régóta létezik, mindent azért még mindig nem tud – ilyen például a folyamatos újrajátszás lehetősége is...","id":"20210608_youtube_alkalmazas_gomb_repeat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da34ea2-eed2-4a1b-96fc-d93b962e7b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1324b1ba-6ace-4fba-be15-91673b44cfdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_youtube_alkalmazas_gomb_repeat","timestamp":"2021. június. 08. 08:03","title":"Új gomb jön a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is meglepően nagy lehet.","shortLead":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is...","id":"20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c1804-f22e-42b7-97bd-129c05cfda7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","timestamp":"2021. június. 08. 10:03","title":"Mit szólna egy 37 centis kijelzőjű tablethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oknyomozó újságírós film készül a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező New York Times munkatársairól. ","shortLead":"Oknyomozó újságírós film készül a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező New York Times munkatársairól. ","id":"20210608_Toluk_indult_a_MeToo__jon_a_Harvey_Weinsteinfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c68907-7949-45d4-90a2-b88f7d58ac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Toluk_indult_a_MeToo__jon_a_Harvey_Weinsteinfilm","timestamp":"2021. június. 08. 14:44","title":"Tőlük indult a MeToo – jön a Harvey Weinstein-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő vállalat pedig képes volna rá, de a jogszabályok miatt nem teheti.","shortLead":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő...","id":"20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94457990-f944-480d-b7fa-68810f0a8d99","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","timestamp":"2021. június. 08. 19:50","title":"A központosítás mellékhatásaként hetek óta rohad az utcán a budaörsi zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még tavaly is szerepet kapott a Diane védelmében című sorozatban. ","shortLead":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még...","id":"20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d59ece-00d0-4c43-9433-557f55a818ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","timestamp":"2021. június. 09. 10:08","title":"Michael J. Fox ma 60 éves, de tudjuk, hogy bármikor visszatérhet a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik vétókkal bénítják az európai külpolitikát.","shortLead":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik...","id":"20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a93f-db7f-4b3b-a894-fe2b225d9f41","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","timestamp":"2021. június. 07. 17:17","title":"Elegük lett a németeknek, megszüntetnék a vétót az EU külpolitikai döntéshozatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]