Ami 2020-ban még furcsa volt, az az idei évre már teljesen természetessé vált: ismét közönség nélkül nyitotta meg az Apple a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, a WWDC-t. A streamet ezúttal is Tim Cook nyitotta meg, ám a tavalyi év lehangolóan üres nézőtere után most animált figurákat láthattunk, amitől legalább egy kis virtuális élet költözött az Apple kampuszára.

Tim Cook szerint egyébként a tavalyi volt az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó WWDC. A bevezetőjében még dicsérte egy kicsit a fejlesztőket, akiktől az Apple-vezér szerint jobb hely lesz a világ.

Csend, rend, fegyelem

A szót ezután Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnöke kapta meg, hogy elsőként árulja el mindazokat a változásokat, amelyeket az iPhone-okra szánt új operációs rendszer, az iOS 15 érkezésével kapnak majd meg a felhasználók. (Az iOS 15-öt szokás szerint az év második felében teszik elérhetővé.)

Ahogy az elmúlt évben, úgy most is rengeteg minden változást hoz majd az iOS, ám ezeket nem elsősorban a külsőségekben, sokkal inkább a funkciókban érdemes majd keresni.

Elsőként a FaceTime-ot érintő változásokról beszélt, erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben. A szoftver sok újdonságot tartalmaz a felhasználók számára, és ami extra: már az androidosok, illetve a Windows 10-felhasználók is részt tudnak venni vele egy-egy videohívásban. Összességben viszont inkább olyan funkciókat kapott, amiket egyébként más szolgáltatásokban is el lehet érni.

Szintén megújul majd az iOS 15 érkezésével a Messages alkalmazás is, aminek köszönhetően a jövőben sokkal áttekinthetőbbé válnak a partnerek által küldött tartalmak: a cikkek, a zenék vagy épp a fotók. Előbbiek esetében az Apple News-ban, valamint az Apple Musicban is megjelenik majd egy-egy Shared with you (magyarul valószínűleg: Veled megosztva) rész, ahol az üzenetekben korábban kapott tartalmakat, lejátszási listákat szedik sorba az alkalmazások. Ha pedig a fotókban többet kapunk egyszerre, akkor összerendezi őket nekünk az app, hogy sokkal átláthatóbb módon találjuk meg őket.

Utóbbi funkcióból már kiérezhető, hogy az Apple az idei évben egy valamit különösen igyekezett szem előtt tartani: a felhasználó idejét. Mindez kifejezetten jó hír azoknak, akik nem szeretik, hogy ha az alkalmazások állandóan értesítésekkel bombázzák őket akkor, amikor valami másra kellene koncentrálniuk.

Craig Federighi ígérete szerint ezt orvosolandó az iOS 15-ben újragondolták az értesítéseket. Egyfelől új kinézetet kapnak ezek, így a jövőben még könnyebben láthatjuk, hogy ki üzent nekünk, vagy épp melyik alkalmazás értesítése villant fel a telefonon.

Ami ennél is fontosabb, az az, hogy az operációs rendszer segít majd, hogy tényleg a feladatainkra fókuszáljunk. Az értesítéseket az alapján rendezi majd el nekünk a szoftver, hogy mely alkalmazásokat használjuk a leggyakrabban. Emellett ha beállítjuk, hogy mi épp dolgozni szeretnénk, akkor csak olyan parterektől, alkalmazásoktól kapunk értesítést, akiknek vagy amelyeknek közük lehet a munkánkhoz. Hogy melyek ezek, azt a rendszer a felhasználói szokásaink alapján tanulja meg.

További hasznos újdonság, hogy a Spotlight segítségével már a fotókat is megkereshetjük majd az eszközön. Ezekről a rendszerrel levehetjük majd a szöveget, sőt ha egy telefonszámot lát rajta az algoritmus, akkor azt egyetlen érintéssel el is kezdhetjük tárcsázni.

Az Apple szolgáltatásai közül jelentős ráncfelvarrást kapott az Apple Maps és az időjárás app, az amerikai felhasználók pedig a jövőben már a személyazonosító igazolványukat is hozzáadhatják az Apple pénztárcájához.

Zene füleinknek

A WWDC 2021 nyitányán egy másik, igen hasznos újításról is szó esett, aminek az AirPods Pro tulajdonosai örülhetnek. A cupertinói cég bejelentése szerint a jövőben az eszköz segítség lehet majd azoknak, akik enyhe halláskárosodásban szenvednek. A kütyü mikrofonjai felerősítik majd annak a hangját, aki épp hozzánk beszél, így könnyebben megérthetjük majd a szavait.

Emellett egy másik új funkció is érkezik az iOS 15-tel. Az Announce Notifications lényege, hogy a rendszer szükség esetén csak a fontos értesítéseket továbbítja a felhasználó fülére, hogy ne zavarja meg az embert az állandó pittyegés. És még egy jó hír az AirPods-fronton: fejlesztettek egy kicsit a Find My alkalmazáson, így a készülék jelez, ha az AirPods séta közben esetleg kiesik a fülünkből, és nem vesszük észre azt.

Biztonság

Az Apple régóta törekszik már arra, hogy a felhasználók adatai biztonságban legyenek, és ezt most több fronton is megerősíti a cég. Az egyik ilyen újdonság a Mail Privacy Protection, ami elrejti a felhasználó IP-címét, tartózkodási helyét, illetve azt is, hogy egy levelet mikor és hogyan nyit meg. Ennek köszönhetően a cégek nem fognak tudni információt szerezni az illetőről, akinek kiküldik az adott reklámlevelet.

Szintén a felhasználók biztonságát szolgálja a Hide my Email nevű újdonság, amit ha valaki bekapcsol, akkor egy eldobható e-mail címet hoz létre a rendszer a számára. Ez akkor hasznos, ha az illető nem szeretné, hogy kiderüljön, ki küldte el az adott üzenetet, illetve azt sem, hogy kéretlen leveleket kapjon a fiókjába.

Az iOS 15-tel egy másik biztonsági funkció is érkezik még ezek mellé: egy jelentés, ami megmutatja, hogy egy adott alkalmazás a készülék mely részeihez fért hozzá, illetve azt is, hogy mely weboldalakkal állt kapcsolatban böngészés közben, így nagyjából egy képet kaphatunk arról, hogy ki akarja megszerezni az adatainkat.

És ha már védelem: Sirinek a jövőben több olyan parancsot is adhatunk, amit képes offline elvégezni. Apropó Siri: az Apple digitális asszisztensét hamarosan a harmadik féltől származó eszközökön is használni lehet majd.

Új rendszer a gépekre

Bár a legtöbbet az iOS 15-ről esett szó, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az idei évben jön majd egy új operációs rendszer a Mac-ekre is. Ez az idei évben a macOS Monterey nevet kapta, ami nem tartalmaz olyan alapvető változásokat, mint a 2020-ban bemutatott Big Sur, a rendszert ugyanakkor finomabbra csiszolták.

Az egyik ilyen finomhangolás eredménye lett a Universal Control, ami a korábbinál is gördülékenyebbé teszi a billentyűzet és az egér használatát az Apple-eszközökön – a Macen és az iPaden.

Emellett az AirPlay segítségével könnyen megoszthatják majd a felhasználók az eszközeik között a különböző tartalmakat, például a zenék lejátszását.

Ezenkívül kapott egy kisebb frissítést a Safari is, amit főleg azok fognak megérezni, akik rengeteg böngészőlappal dolgoznak. Az Apple ezeket könnyen kezelhetőbbé és csoportosíthatóvá tette, és ez nemcsak a macOS-ben, de az iOS-ben és az iPadOS-ben is megjelenik. Ami pedig a legjobb: a böngésző bővítményeit már a mobilon is lehet majd használni.

