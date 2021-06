Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még 130 ezer dolgozó egy statisztikai újratervezésnél. Az, hogy a gazdasági adatok gyűjtésének és összesítésének elméletét, valamint technikáját is fejlesztik, jó folyamat, de sokszor azt is jelenti: ki kell dobni jó néhány korábbi elemzést a gazdaságról.","shortLead":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még...","id":"20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44112718-fee9-4055-9952-af3236f127e6","keywords":null,"link":"/360/20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","timestamp":"2021. június. 09. 07:00","title":"Hogyan duplázzuk meg egy nap alatt egy ország GDP-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","shortLead":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","id":"20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66fa0cd-8bdf-41ac-b555-0998a1e05ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","timestamp":"2021. június. 09. 12:39","title":"Kilométerenként 4,36 milliárdért dolgozik az ország legdrágább vasútvonalán Mészáros cége és a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","shortLead":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","id":"20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d740cb-6128-40ce-bd22-ada4e81be45a","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","timestamp":"2021. június. 08. 10:05","title":"Jamie Lee Curtis: Amikor elutaztam Mátészalkára, az volt az igazi meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","id":"20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd88f1-7fff-4366-87b8-0a09432577de","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Szerdai napon kezdődik a következő tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs folyamatokat – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.","shortLead":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs...","id":"20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae3153-530c-4917-81db-7d9d2dec2981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","timestamp":"2021. június. 09. 10:04","title":"Máris reagált az MNB az inflációs adatra: szigorítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","id":"20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72683e98-521c-4d00-ae48-f12624a13a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. június. 09. 08:33","title":"Több mint 20 év után új képek készültek az egyik legkülönlegesebb holdról, az óriási Ganymedesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy, a jelenleginél strapabíróbb és nagyobb kapacitással rendelkező merevlemez lett.","shortLead":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy...","id":"20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d91c38-b76b-421c-99db-7ce01a5b4c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","timestamp":"2021. június. 08. 08:33","title":"Bedobtak egy trükköt a brit mérnökök, 10x több adat férhet el a merevlemezeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]