A Kaspersky a Safe Kids alkalmazásának használói által önként rendelkezésre bocsátott (névtelenített) adatok, valamint a keresésekben szereplő legnépszerűbb androidos alkalmazás- és weboldal-kategóriák elemzésével vizsgálta, miként változott a gyerekek érdeklődése és igénye az elmúlt egy évben, a pandémia teremtette új körülmények között.

A gyermekek körében a szoftvert, audiót vagy videót kínáló (44,38%) weboldalak bizonyultak a legnépszerűbbnek, majd jöttek az internetes kommunikációra szolgáló webhelyek (22,08%), illetve a számítógépes játékok (13,67%).

A legnépszerűbb alkalmazások között a YouTube jelentős előnnyel vezet – ez a szolgáltatás továbbra is megőrizte helyét a legnépszerűbb videó streaming szolgáltatásként a gyerekek körében világszerte. A második helyet a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás, a harmadikat pedig a népszerű közösségi hálózat, a TikTok foglalja el. A Kaspersky kutatásában a top 10-be négy játék is belefért, nevezetesen a Minecraft (22,84%), a Fortnite (6,73%), az Among Us (3,80%), a Brawl Stars (6,34%) és a Roblox (3,82%).

A gyerekek rendkívül aktívan hallgatnak és néznek videóklipeket a YouTube-on – ezek 17,35 százalékos részesedést foglalnak el a zenei műfajokra és videókra tett keresések között.

"A fiatalok számára rendkívül fontos a kortárscsoport hatása, 7–8 éves korban a fókusz a családról a barátokra tevődik át. Az online tér lehetőséget ad a társas kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, akár a videojátékokon, akár a közösségi felületeken keresztül. A tinédzserkor egyik fő tényezője az identitás keresése, amelyre a digitalizáció is nagy hatással van: az influenszerek követése és a digitális tartalmak fogyasztása (például vloggerek vagy zenészek iránti fokozott érdeklődés) szorosan kapcsolható a fiatal felnőttkort megelőző fejlődési folyamatokhoz” – idézi a Kaspersky közleménye Damsa Andrei pszichológust.

A zenei ízlések tekintetében a hagyományosan vezető BTS és BLACKPINK K-POP együttesek mellett még Ariana Grande, Billie Eilish és Travis Scott énekesek, valamint egy másik zenei műfaj, a „phonk” volt népszerű. Emellett a „kreatív” videók népszerűségének növekedése is megfigyelhető: egyre több olyan keresési kérés kezd megjelenni a lista élén, amelyben ütemszerkesztőkre, dobminta-szerkesztőkre és leckékre keresnek rá a különféle zeneszerkesztő programokban. Mindeközben továbbra is a TikTok a fő zenei trendmeghatározó a gyerekek körében.

A rajzfilmek a gyerekek általi összes videókeresés felét (50,21%) teszik ki világszerte. A legnépszerűbb a Katicabogár és Fekete Macska kalandjai, a Rejtélyek városkája és a Peppa malac. Második helyen a különféle televíziós műsorok állnak; angol nyelven a leggyakrabban a „The Voice Kids” showra kerestek rá. A mozifilmek és a TV-sorozatok között a legnépszerűbb filmelőzetes a Godzilla Kong ellen, Zach Snyder: Az Igazság Ligája, valamint a Disney+ minisorozata, a WandaVision volt. A Netflix iránt is egyre több gyerek érdeklődik: a platformon keresztüli leggyakoribb keresési kérések a Cobra Kaira és a már ikonikus Stranger Thingsre érkeztek.

A TikTok továbbra is vitathatatlan vezető a gyerekek körében – mutat rá az elemzés, ám kezd átalakulni a jellege: már nem csak egy videóklipek és playback videók közzétételére szolgáló közösségi hálózat, egyre több oktató jellegű és kreatív tartalom jelenik meg a platformon.

Egy TikTok videó elkészítéséhez az alkotónak egy személyben kell ellátnia az operatőr, a színész, a rendező és a teljes filmes stáb munkáját is. A Kaspersky kutatói szerint ez elősegíti az olyan készségek fejlesztését, amelyek nemcsak hasznosak lehetnek a gyerekek számára a jövőben, hanem akár azt is eredményezhetik, hogy ezt választják hivatásukul.

"Ha megismerjük és elemezzük azt, hogy mi érdekli a gyerekeket az interneten, az segíthet nagyobb figyelmet fordítani a biztonság kérdésére. Ha a szülők tudják, hogy milyen zenét hallgat a gyerek, kik a kedvenc bloggerei, vagy milyen játékokkal játszik, akkor megerősíthetik a gyerekkel ápolt bizalmi kapcsolatot. Például készíthetnek együtt egy TikTok videót. Ezzel a szülők azt is elősegíthetik, hogy a gyerekek megvédjék magukat a potenciális online veszélyektől” – fejtette ki az eredmények kapcsán Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.