[{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos veszteséget mutat: nagyot nőtt a bérköltség és a szolgáltatási díjak is.","shortLead":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos...","id":"20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3af8f5-108c-4054-88a6-80972b0a21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","timestamp":"2021. június. 08. 17:52","title":"Közel megduplázta veszteségét a járvány alatt a BKV, jövőre ötmilliárdos hitelt venne fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","shortLead":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","id":"20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492924b-9c38-42e4-8904-381b5fa34e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","timestamp":"2021. június. 08. 13:54","title":"Erre ültessük be a gyereket moziba idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","shortLead":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","id":"20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95365ac6-9f85-409e-b30e-d2708a9971a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","timestamp":"2021. június. 08. 09:47","title":"Brutálisan megdrágultak a nyaralók, a Balatonnál már az 1 milliós négyzetméterár sem ritka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 500 millió adag vakcinát két év alatt osztanák szét.","shortLead":"Az 500 millió adag vakcinát két év alatt osztanák szét.","id":"20210610_usa_pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87634a7d-7092-4ea3-9dd7-cbb7a346d14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_usa_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. június. 10. 05:30","title":"Az USA 500 millió Pfizer-vakcinát vásárol, majd adományoz a világ 100 országának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","shortLead":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","id":"20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade0e2c-1113-4b17-acc9-293d6b62809f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2021. június. 09. 06:41","title":"Szolid tuningot kapott az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]