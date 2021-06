Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva lépése válasz az Alekszej Navalnij bebörtönzése miatti szankciókra.","shortLead":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva...","id":"20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8a3eb-8bcf-41a4-8f12-90730c034e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","timestamp":"2021. június. 07. 21:24","title":"Kanadai minisztereket tiltottak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű közgazdászok, köztük a Nobel-díjas Amartya Sen, illetve politikatudósok mutatták be.","shortLead":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű...","id":"20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6a6204-4a67-4665-a113-12a8413b4540","keywords":null,"link":"/360/20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","timestamp":"2021. június. 08. 12:00","title":"\"A nagy közgazdászok közt is kiemelkedő\" – Nobel-díjas vitapartnere Kornai Jánosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert, hogy közben erőszakos asszimilációra kényszerítette az indián törzsek gyerekeit. ","shortLead":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert...","id":"20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c873e9-facc-49bd-9f7d-fd9f8d91c11b","keywords":null,"link":"/elet/20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2021. június. 07. 16:56","title":"Őslakos gyerekek ezreit kényszerítette saját kultúrájuk feladására – most ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5378c751-6d96-4123-8176-8a306bb87844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tátrák elsősorban az 56-os és a 61-es vonalon fordulnak majd elő.","shortLead":"A Tátrák elsősorban az 56-os és a 61-es vonalon fordulnak majd elő.","id":"20210608_Uvegfalu_villamosokon_lehet_latni_Budapesten_hogyan_mukodik_a_jarmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5378c751-6d96-4123-8176-8a306bb87844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180b7d0-90b4-41c3-996c-cb16e4987a47","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Uvegfalu_villamosokon_lehet_latni_Budapesten_hogyan_mukodik_a_jarmu","timestamp":"2021. június. 08. 21:04","title":"Üveg oldalfalú villamosokon lehet most látni Budapesten, hogyan működik a jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Egy sor konkrét kormányhatározat, államigazgatási munkaanyag, sőt törvényjavaslat bizonyítja, hogy Fudan Egyetem budapesti kampuszának megvalósítására komoly szándék volt eddig, az ellenzék által szervezett konzultáció és népszavazás, majd a hétvégi tüntetés után viszont megváltozott a kormány hozzáállása a projekthez. De vajon csak szavakban, vagy ténylegesen is? Megnéztük, hogy a Fudan-csatában milyen fegyvert vethet be a kormány, illetve a beruházás ellenzői.","shortLead":"Egy sor konkrét kormányhatározat, államigazgatási munkaanyag, sőt törvényjavaslat bizonyítja, hogy Fudan Egyetem...","id":"20210608_fudan_fordulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe0fdde-9403-488c-a927-76c55dd6fadb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_fudan_fordulat","timestamp":"2021. június. 08. 16:00","title":"A Fudan-ügyben visszavonulást színlelve próbál csatát nyerni a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","shortLead":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","id":"20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f376d8d-cbf0-4c6e-b74b-144532a1bcd6","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 07. 21:13","title":"Orbán az uniós nyilatkozatokról: Szánalmas papírtigriseknek látszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]