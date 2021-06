Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű MSZP-s politikus mögött a párt bejelentő posztjában.","shortLead":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű...","id":"20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70e7f93-b83c-49e1-a649-7c44d0f22506","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:13","title":"Hadházy reméli, Jakab Péter szégyelli, hogy a Jobbik beállt Tóth Csaba mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is beszélt a hvg.hu kérdéseire Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón.","shortLead":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is...","id":"20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41725093-ca0a-482c-8c5b-c1f9ce6977d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","timestamp":"2021. június. 10. 13:25","title":"Orbán: Nagy vitában vagyunk a bankokkal a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","shortLead":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","id":"20210609_kanikula_meleg_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c1f4b6-b420-4d3e-84ee-338c1974d778","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_kanikula_meleg_hidegfront","timestamp":"2021. június. 09. 21:31","title":"Kánikula lehet a jövő héten, de előtte még jön egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első hónapjaiban.","shortLead":"Az elhunytak száma kis mértékben emelkedett, a súlyosan és a könnyen sérülteké jelentősen visszaesett az év első...","id":"20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c2c4f5-c887-473c-8525-90f5def42578","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Az_ev_eleji_korlatozasok_megint_jo_hatassal_voltak_a_kozlekedesi_balesetekre","timestamp":"2021. június. 09. 15:24","title":"Jól látszanak a baleseti számokon az év eleji korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d3c997-a711-41c6-9e88-06a24c602c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véget ért Robert Frew 15 éve tartó szolgálata. 