Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik legnépszerűbb kriptopénz ellen.","shortLead":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik...","id":"20210610_donald_trump_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b755b-1996-4fbe-bee4-64eda0b29f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_donald_trump_bitcoin","timestamp":"2021. június. 10. 07:03","title":"Donald Trump: A bitcoin egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","shortLead":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","id":"20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad033240-1e67-49c3-8e9d-c43b4ab907e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","timestamp":"2021. június. 09. 10:43","title":"Matolcsy György menye luxuslakást vett attól a vállalkozótól, aki 54 milliárdért dolgozik a jegybank épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett gyógyszerfejlesztés. Ez a kutatás ugyanakkor rendkívül sok időt vesz igénybe, ha nem célzottan keresik a kórokozó Achilles-sarka ellen valószínűleg működő hatóanyagokat. Keserű György Miklós a Természettudományi Kutatóközpont általa vezetett Gyógyszerkémiai Csoportjának egy merőben új módszeréről beszélt az mta.hu-nak, mely alkalmas a gyógyszercélpontokon található hotspotok (a molekulák legjobb kötőhelyei) felkutatására. Ez a SpotXplorer nevű eljárás a Covid–19 mellett rengeteg más betegség ellen is bevethető lesz.","shortLead":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett...","id":"20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e691a-e498-49bd-b754-158316271c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","timestamp":"2021. június. 09. 13:52","title":"A magyar gyógyszerkutatók úgy találnak fogást a koronavírus fehérjéin, ahogy a telefon keresi a wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel lakását bérelné ki.","shortLead":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel...","id":"20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4dcf0-dc5a-4a60-9583-8c23112d8f1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kiszámolták, mennyit fizetnének ma a lakásukért a Jóbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. június. 10. 11:30","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és egészségtudományi egyetemek.","shortLead":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és...","id":"20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4923dd25-93f6-4583-9db9-cea460ce532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","timestamp":"2021. június. 10. 16:37","title":"ITM: Nem elvettek, visszacsoportosítottak pénzt az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel indokolja az Európai Bizottság a döntést.","shortLead":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel...","id":"20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5fc-f36b-4b49-a480-6e1f8ff55ce2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kötelezettségszegési eljárás indult a Klubrádió elnémítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]