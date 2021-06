Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket lenyomozni.","shortLead":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket...","id":"20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f1f8d1-0190-4cff-9bcb-4c859a239e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","timestamp":"2021. június. 08. 12:02","title":"Több mint 250 embert tartóztattak le az FBI segítségével egy nemzetközi drogműveletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","shortLead":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","id":"20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec301c95-0dd5-4d28-83af-4c6f9bd457a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","timestamp":"2021. június. 09. 12:14","title":"Megkutatták, hogy kiket támad a koronavírus, és kiket véd a vakcina itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval az e heti HVG készített interjút.\r

\r

","shortLead":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval...","id":"20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6913c-682e-4394-b37d-8211922e0f54","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","timestamp":"2021. június. 09. 14:52","title":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202123_mese_aszabadsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acdc3d-53b8-4b45-b105-d266eb67440d","keywords":null,"link":"/itthon/202123_mese_aszabadsagrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:23","title":"Hamvay Péter: Mese a szabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86496904-e47d-4c0d-95ea-fbb990c08dfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 11 és 13 éves gyerekeknek nem lett bajuk.","shortLead":"A 11 és 13 éves gyerekeknek nem lett bajuk.","id":"20210608_Kimentettek_ket_kislanyt_a_Tiszabol_a_vizirendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86496904-e47d-4c0d-95ea-fbb990c08dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0a43ff-662b-4605-9cf8-806cfdf465ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Kimentettek_ket_kislanyt_a_Tiszabol_a_vizirendorok","timestamp":"2021. június. 08. 14:40","title":"Kimentettek két kislányt a Tiszából a vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d939d92-576b-41f4-a389-84f459f2b878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen partnert talált magának: a Samsungot, pontosabban a Samsung Displayt.","shortLead":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen...","id":"20210610_samsung_display_utg_uveg_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d939d92-576b-41f4-a389-84f459f2b878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495475b0-82cf-4334-8d49-75c721ec5e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_display_utg_uveg_google","timestamp":"2021. június. 10. 09:33","title":"Izgalmas telefonnal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik legnépszerűbb kriptopénz ellen.","shortLead":"A volt amerikai elnök, Donald Trump hosszabb kihagyás után nyilatkozott újra. És egyből támadást indított az egyik...","id":"20210610_donald_trump_bitcoin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b755b-1996-4fbe-bee4-64eda0b29f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_donald_trump_bitcoin","timestamp":"2021. június. 10. 07:03","title":"Donald Trump: A bitcoin egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]