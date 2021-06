Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít lebonyolítani.","shortLead":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít...","id":"20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331847f5-0b4d-491e-a1af-9c68815a9795","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","timestamp":"2021. június. 10. 08:03","title":"Telepítse a gépére: ez a program böngésző, naptár, fordító és levelező is egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert egyik verzióra sincs bizonyíték, de ahogy Kína kezelte az ügyet, az nem csak az összeesküvés-elméletek híveit késztette gyanakvásra.\r

