[{"available":true,"c_guid":"e8dc31a7-add0-448b-b800-199e9ceb6a0d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Demiral öngólja, valamint Immobile és Insigne elegáns befejezései kellettek az olaszok 3-0-s sikeréhez, de Törökország sokkal jobban is kikaphatott volna.","shortLead":"Demiral öngólja, valamint Immobile és Insigne elegáns befejezései kellettek az olaszok 3-0-s sikeréhez, de Törökország...","id":"20210611_torok_olasz_eb_nyitomeccs_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dc31a7-add0-448b-b800-199e9ceb6a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639d48f8-5c16-4e29-9db8-6bff336a2909","keywords":null,"link":"/sport/20210611_torok_olasz_eb_nyitomeccs_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 11. 23:37","title":"Eleinte vontatott, de sima meccsen hámozta át magát Olaszország a törökökön az Eb nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf341e0-0582-41c3-8c8c-0d679ed9f4f5","c_author":"","category":"sport","description":"Pénteken jelent meg az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Pénteken jelent meg az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.","id":"20210611_Vedettsegi_igazolvany_szurkolas_kozter_kivetito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf341e0-0582-41c3-8c8c-0d679ed9f4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff627a1-2997-411f-a7ff-a40c4e43c9b2","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Vedettsegi_igazolvany_szurkolas_kozter_kivetito","timestamp":"2021. június. 11. 20:34","title":"Védettségi igazolvány nélkül is lehet szurkolni a kivetítők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint a balesete miatt egy idő után teljesen alkalmatlan lesz a színpadi munkára. ","shortLead":"A színész szerint a balesete miatt egy idő után teljesen alkalmatlan lesz a színpadi munkára. ","id":"20210611_Rekasi_Karoly_szinhaz_szinpad_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461606ae-a97f-40e2-945c-2350d2a0ccb9","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Rekasi_Karoly_szinhaz_szinpad_baleset","timestamp":"2021. június. 11. 13:05","title":"Rékasi Károly: Be kellett látnom, hogy nem a színpadon fogok megöregedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","shortLead":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","id":"20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56232f2-7521-413f-b664-94505a6bee67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","timestamp":"2021. június. 11. 15:09","title":"A világ legnépszerűbb tenorja fog fellépni a labdarúgó-Eb megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","shortLead":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","id":"20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e95e2-794b-44ae-a3bd-329b3d83df8c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","timestamp":"2021. június. 11. 18:30","title":"Vándor Éva: Melyik csapatnak szurkolna apám, ha élne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint Manuel Neuer, a német válogatott és a Bayern München kapusa. ","shortLead":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint...","id":"20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0fabf-f051-4522-a5ed-47f806a6574c","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","timestamp":"2021. június. 12. 10:30","title":"Rossi szerint Gulácsi Neuer szintjén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan hódíthatnák vissza őket. Fogadj örökbe egy trolit, hogy csökkenhessen az adósság! Vagy legalább egy kabalafigurát.","shortLead":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan...","id":"20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d708a99-8644-4cb8-960a-99a6dc0d5680","keywords":null,"link":"/360/20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","timestamp":"2021. június. 11. 19:00","title":"Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]