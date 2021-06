Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"Németh András","category":"_tudomany","description":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az, hogy így lehetővé válik az utazás, illetve a családtagok meglátogatása – ál a The Guardian című brit lapban közzétett tanulmányban.","shortLead":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az...","id":"20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb0d61-52f8-4a69-9b35-efeff4df1dd8","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","timestamp":"2021. június. 12. 21:20","title":"A brit tanulmányok szerint az oltásellenesek többsége végül feladja a tiltakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","shortLead":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","id":"20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eebf316-cb7f-4d8b-9287-297653d8700f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 12. 08:59","title":"Halaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában, aggasztó hírek érkeztek a delta variánsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekkorból a felnőttkorba való átmenet velejárója, ha egy kamasz cikinek gondolja a szüleit. Legjobb, ha ezt nem tekintjük személyes kritikának, csupán egy elkerülhetetlen fázisnak.","shortLead":"A gyerekkorból a felnőttkorba való átmenet velejárója, ha egy kamasz cikinek gondolja a szüleit. Legjobb, ha ezt nem...","id":"20210611_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_cikinek_tart_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beecd91-aecf-40f6-9628-39fe27c22545","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210611_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_cikinek_tart_minket","timestamp":"2021. június. 11. 19:10","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk cikinek tart minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának megvonásáról a szolgáltatótól. ","shortLead":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának...","id":"20210611_tv2_digi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db831e-bde6-46b2-a44d-2bfe9be245d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_tv2_digi","timestamp":"2021. június. 11. 11:06","title":"A TV2 elérhetetlenné tette két csatornáját a DIGI-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]