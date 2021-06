Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés. ","shortLead":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig...","id":"20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e829e4a-7cdd-4c2b-8c0e-b7ea5750bbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:48","title":"Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","shortLead":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","id":"20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70887c4b-3056-4685-b8c9-e93509bb9975","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","timestamp":"2021. június. 13. 17:48","title":"Kína figyelmeztette a G7-ek vezetőit: elmúlt az az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai kutatók.","shortLead":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai...","id":"202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83f8b54-578c-49d1-ace2-ea3522ad3a5a","keywords":null,"link":"/360/202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","timestamp":"2021. június. 13. 11:10","title":"A következő vakcinát már nem szúrják, hanem a nyelv alá teszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","shortLead":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","id":"20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b3f3c-b5d1-4c5b-9dba-3808a0a19ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","timestamp":"2021. június. 12. 15:45","title":"Kényelmetlenül érzi magát tőle, ezért lemondott fizetéséről a 18 éves holland trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]