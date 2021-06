Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","shortLead":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","id":"20210614_alkotmanybirosag_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e6c7de-866a-4c83-8937-0334f0c4637d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_alkotmanybirosag_jelolt","timestamp":"2021. június. 14. 12:53","title":"Megvan, ki lehet az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás miatt tüntetnek a Kossuth téren. Orbán Erdogannal találkozott vasárnap, megbukott Netanjahu, a foci-Eb legfordulatosabb meccsét játszották. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás...","id":"20210614_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d54d42-7e42-4eff-bfb8-e4129ae616e1","keywords":null,"link":"/360/20210614_Radar360","timestamp":"2021. június. 14. 08:00","title":"Radar360: Egymást váltják a tüntetések a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","shortLead":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","id":"20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9833730e-50ee-462e-9b35-48501b2ddb3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","timestamp":"2021. június. 15. 06:41","title":"Íme az új VW Multivan magyar kéz által rajzolt GTI sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2112288b-de5f-4678-9bb5-b338af3992ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dévényi Dánielnek több cége is van, legutóbb étterem üzemeltetésére alapított leányvállalatot.","shortLead":"Dévényi Dánielnek több cége is van, legutóbb étterem üzemeltetésére alapított leányvállalatot.","id":"202123_unomas_pozsonyi_devenyi_tibi_bacsi_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2112288b-de5f-4678-9bb5-b338af3992ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c42b05-3837-4367-8e87-34ce3959efd4","keywords":null,"link":"/360/202123_unomas_pozsonyi_devenyi_tibi_bacsi_fia","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Betör a vendéglátóiparba Dévényi Tibi bácsi fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","shortLead":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","id":"20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb947fa-444c-4ad9-8aaf-60bfb21f5495","keywords":null,"link":"/elet/20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 05:20","title":"Egy éven át minden nap a tóba ugrott egy chicagói férfi, hogy enyhítse a járvány miatti stresszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","shortLead":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","id":"20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e58a5d-37ee-4ac1-946f-142d999585b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 14. 08:57","title":"21-en hunytak el, 255 új fertőzöttet találtak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731f7aae-b103-4366-84a3-10e18b70323a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bristol City focistája szerint szörnyű belegondolni abba, hogy ez bármelyikükkel megtörténhet.","shortLead":"A Bristol City focistája szerint szörnyű belegondolni abba, hogy ez bármelyikükkel megtörténhet.","id":"20210613_foci_eb_euro_2020_nagy_adam_magyar_valogatott_christian_eriksen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=731f7aae-b103-4366-84a3-10e18b70323a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0726c0-f44e-49e0-8460-fec71ce57bcd","keywords":null,"link":"/sport/20210613_foci_eb_euro_2020_nagy_adam_magyar_valogatott_christian_eriksen","timestamp":"2021. június. 13. 17:21","title":"Nagy Ádám: Sokkolta a magyar válogatottat, ami Eriksennel történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]