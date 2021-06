Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény, hogy hosszú évekig volt jelen megkerülhetetlenül a mindennapjainkban. Minél patinásabb volt, annál jobban nézett ki, és ha nem is mindig találtuk kényelmesnek, aki számított, ezt hordta.","shortLead":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény...","id":"20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0c1e-edbc-451a-a688-18c7def079f0","keywords":null,"link":"/360/20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","timestamp":"2021. június. 15. 19:00","title":"Hollandok nélkül nem lett volna a szocializmus ikonikus tárgya az Alföldi papucs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","shortLead":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","id":"20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ccec9-5238-482d-b77c-39599942c393","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","timestamp":"2021. június. 14. 19:22","title":"Több mint 76 ezer ember tajszáma vált érvénytelenné a tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","id":"20210614_margit_hid_korlat_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e4b3c0-9114-4eb6-8f90-7aec462fa466","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_margit_hid_korlat_baleset","timestamp":"2021. június. 14. 21:59","title":"Felakadt egy autó a Margit hídon a villamosmegálló korlátjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","shortLead":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e28cf-1ecc-41b1-8832-5e7eae492382","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","timestamp":"2021. június. 14. 12:19","title":"Lewandowski folytathatja a gólgyártást, vezér nélkül a spanyolok és a svédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben utóbbiak semmilyen módon nem tekinthetők bűncselekménynek.","shortLead":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben...","id":"20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acb3e14-2918-451f-913c-19f2825e045a","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","timestamp":"2021. június. 14. 12:05","title":"A MÚOSZ a homofób törvényjavaslatról: Magyarország gyors léptekben távolodik a nyugati kulturális értékrendtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"360","description":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek nyilatkozatairól, de akár olyan korlátozó törvénymódosításokról is, mint amilyennek az elfogadására most készül a kétharmados kormánypárti többség az Országgyűlésben. A pedofíliát és a homoszexualitást összemosó verzióval egyenesen tőrbe csalták az ellenzéket.","shortLead":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek...","id":"20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e89bc-460a-4e12-b1c5-f8d622875460","keywords":null,"link":"/360/20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 06:30","title":"Elővágás, terelés, csoporterősítés: ezért járathatja csúcsra a Fidesz a homofóbiát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]