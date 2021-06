A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is nyomogathatnak.

Az egyik újítás, hogy mostantól többféle téma közül választhatunk, amikor egy csevegést egyedi kinézetűvé szeretnénk tenni. A négy új színséma a következő nevekre hallgat:

F9,

Óceán,

Olivia Rodrigo,

Pride.

Az F9 a Halálos iramban című film új, kilencedik részét, és egyúttal az első film bemutatójának 20. évfordulóját ünnepli. Az Olivia Rodrigo téma az énekesnő új albumát, a Sourt népszerűsíti. A Pride pedig természetesen a melegek egyenjogúságát hivatott támogatni. A téma megváltoztatásához meg kell nyitni az adott csevegést, majd a Beállítások menüben bekapcsolni a kívántat.

Az is újdonság, hogy a Messengerben most már egy-egy fotóra és videóra is azonnal reagálhatunk. Ha megnyitjuk a kapott tartalmat a csevegőben, annak alján a csevegősáv jelenik meg, amelyen keresztül elküldhetjük a reakciónkat a látottakra.

A Facebook még 2019 végén mutatta be azt a szolgáltatást, amelynek segítségével a Messengeren keresztül küldhetünk pénzt az ismerősöknek (vagy akár fizethetünk is vele). Ez a Facebook Pay, melyhez most egy új funkció érkezését jelentette be a vállalat. Az egyelőre csak az Egyesült Államokban élő felhasználók számára elérhetett megoldással egy QR-kód, vagy egy egyedi hivatkozás segítségével is küldhetünk pénzt a Messengeren másoknak – és ehhez még csak ismerősöknek sem kell lennünk. Így a felhasználó könnyen ki tudja fizetni például a Marketplace-en vásárolt terméket is.

