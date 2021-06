Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina után másfajtát adnak be másodiknak, netán harmadiknak. ","shortLead":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina...","id":"20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5401da80-4666-4db8-8b95-e3a6f2c407cc","keywords":null,"link":"/360/20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","timestamp":"2021. június. 14. 11:00","title":"Nem csak a Sinopharm miatt érdekes: szabad-e keverni az oltásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás miatt tüntetnek a Kossuth téren. Orbán Erdogannal találkozott vasárnap, megbukott Netanjahu, a foci-Eb legfordulatosabb meccsét játszották. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás...","id":"20210614_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d54d42-7e42-4eff-bfb8-e4129ae616e1","keywords":null,"link":"/360/20210614_Radar360","timestamp":"2021. június. 14. 08:00","title":"Radar360: Egymást váltják a tüntetések a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felvonulás a jeruzsálemi óváros muszlimok lakta negyedeit is érinti, a palesztinok provokációnak tekintik.","shortLead":"A felvonulás a jeruzsálemi óváros muszlimok lakta negyedeit is érinti, a palesztinok provokációnak tekintik.","id":"20210614_netanjahu_zaszlos_felvonulas_jeruzsalem_hamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b88b905-22f7-44f2-8461-86239825fe94","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_netanjahu_zaszlos_felvonulas_jeruzsalem_hamasz","timestamp":"2021. június. 14. 21:19","title":"Netanjahu hívei zászlós felvonulást szerveznek Jeruzsálemben, a Hamász \"harag napját\" hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek egy embert a kanadai Hamiltonban, a barátnőjét pedig több lövéssel életveszélyesen megsebesítették.","shortLead":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek...","id":"20210614_budapest_kanada_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d987ae2-7b9d-4844-a1c4-bfe2fd72ba31","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_budapest_kanada_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 14. 05:58","title":"Budapesten bujkált két kanadai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet ellen, amely a módosítókkal összemossa a nemi identitást a pedofíliával.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet...","id":"20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4226049-4c7a-44bc-81f1-e8392d4e1a47","keywords":null,"link":"/elet/20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"RTL: Tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","shortLead":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","id":"20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52e223e-898e-4197-bc56-00b583c0b3b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 14. 22:57","title":"Amerika visszatért - mondta Joe Biden Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: kezdőrúgás, szavazatvásárlás, folytatják, szemellenző, mosakodás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0fafbb-5ceb-4f4c-9799-36d40ccabd09","keywords":null,"link":"/360/20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. június. 13. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos véleménye a nergáláns ötletről és Mészáros magázódásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]