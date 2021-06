Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp olyan sok kreativitással, amit talán elképzelni sem merünk, mégpedig a zseniális John Cleese jóvoltából. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad533-194e-42e3-b543-ce0a1fb881db","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","timestamp":"2021. június. 15. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljünk közel a tudattalanunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja teljeskörűen támogatni.","shortLead":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja...","id":"20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412b1d-014c-4eb2-8c06-c328b5c470c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","timestamp":"2021. június. 14. 08:33","title":"Az Nvidia idén ősztől már csak Windows 10-re ad ki új drivereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","shortLead":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","id":"20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96ac21-1426-430f-ba58-b69ab98f4ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","timestamp":"2021. június. 15. 06:57","title":"444.hu: A kormány visszavonja a Limes világörökségi jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","shortLead":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c7b9-76af-4233-bd16-c4d1883da158","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 15. 09:12","title":"Koronavírus: 10 halott, 57 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából eredő mutációját tanulmányozó kutatók egyike. ","shortLead":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából...","id":"20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bafd6c-e2f2-40bc-8b08-2d5ffbdc54cc","keywords":null,"link":"/elet/20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","timestamp":"2021. június. 14. 13:16","title":"A delta variáns első tüneteit könnyebb összekeverni egy közönséges náthával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó átmeneti szabályokhoz.","shortLead":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó...","id":"20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588432b3-3d60-4858-9b59-aeb7f515befd","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","timestamp":"2021. június. 14. 16:25","title":"Több fontos ügyben is szavaz az Országgyűlés kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene védekezni? Mit tehetünk, ha már megtörtént a baj? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ cikkünkben.","shortLead":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene...","id":"calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dfc2c4-53c6-43dd-a542-51d6bc5184a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","timestamp":"2021. június. 14. 07:30","title":"És az ön csontjai hogy vannak? Csontritkulásról mindent, mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","shortLead":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","id":"20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105d5f-2a7c-4a94-91c8-03d7ccdabba3","keywords":null,"link":"/sport/20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","timestamp":"2021. június. 14. 23:01","title":"Hiába egykapuztak a spanyolok, 0-0-t játszottak Svédországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]