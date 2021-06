Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","shortLead":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","id":"20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2068aa-376e-4217-b42b-1e30b09d82ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","timestamp":"2021. június. 15. 12:23","title":"Enne, inna a Puskásban? Legyen elég pénz a számláján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87c0f23-e25d-4040-ada3-98ce25c08aba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök és a felesége a királynővel teáztak. ","shortLead":"Az elnök és a felesége a királynővel teáztak. ","id":"20210613_II_Erzsebet_kiralyno_Joe_Biden_First_Lady","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87c0f23-e25d-4040-ada3-98ce25c08aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8530aec-ca15-482c-9a6e-6d4f501822dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_II_Erzsebet_kiralyno_Joe_Biden_First_Lady","timestamp":"2021. június. 13. 21:58","title":"II. Erzsébet királynőnél járt Joe Biden és a First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","shortLead":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","id":"20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081b1639-0bb9-4da3-afcc-4770951b775a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","timestamp":"2021. június. 15. 07:38","title":"A szakdolgozók több mint fele arra készül, hogy elhagyja az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","shortLead":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","id":"20210614_wembley_eb_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bc06e7-5268-4c6c-9a8e-b9a6dfa509f1","keywords":null,"link":"/sport/20210614_wembley_eb_donto","timestamp":"2021. június. 14. 21:41","title":"A Wembleyben félház lehet az elődöntőben és a döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","shortLead":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","id":"20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e7cf4-a1f4-4955-b2fd-80801cc43cf7","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","timestamp":"2021. június. 14. 16:09","title":"Megvan a nyertes: magyarul is elérhető az év legjobb gyerektársasjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is.","shortLead":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata...","id":"20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022384-f25d-4820-b067-ed53408a467a","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","timestamp":"2021. június. 15. 19:21","title":"Véget ért a járványhelyzet Szlovéniában, de maradt még pár korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában.","shortLead":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai...","id":"20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7882fdbd-f07b-4580-b24a-0dc6a35f88bf","keywords":null,"link":"/elet/20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","timestamp":"2021. június. 14. 06:45","title":"Oroszországban lakást és autót nyerhet az, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]