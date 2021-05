Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem) telefonáltunk az 1990-es évekig.","shortLead":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem...","id":"20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55970993-b489-4c5c-ba98-030500f15f56","keywords":null,"link":"/360/20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","timestamp":"2021. május. 27. 19:00","title":"Az \"átkosban\" nemcsak a \"telefon sírt\", hanem azok is, akik nem jutottak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül – állítják kutatók. Mi több, a pszichés megküzdésben olyan nagy szerepe van a humornak, hogy vannak, akik a nevetésterápiát bevetnék a Covid–19 szövődményeinek a feldolgozásában is.","shortLead":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül –...","id":"20210528_Viccek_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cfffdd-91b2-4633-99d8-be0721a615a0","keywords":null,"link":"/360/20210528_Viccek_jarvany_idejen","timestamp":"2021. május. 28. 17:00","title":"Viccelődni járvány idején? Ezt most vegyük komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","shortLead":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","id":"20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b612e-e4da-4b90-b8f0-45ae4752e07e","keywords":null,"link":"/sport/20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","timestamp":"2021. május. 26. 20:39","title":"Távozik Antonio Conte az Intertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","shortLead":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","id":"20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9292433-d1f1-41a0-aba5-8b84ec6819ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","timestamp":"2021. május. 27. 19:03","title":"Figyelje a Gmail-fiókját, hasznos funkció érkezik bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]