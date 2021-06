Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak érvényben a kérdésben.","shortLead":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak...","id":"20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab04f4b-23a6-4890-9532-8f295cebc473","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 18:39","title":"Szijjártó tagadja, hogy összemosták volna a homoszexualitást a pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp olyan sok kreativitással, amit talán elképzelni sem merünk, mégpedig a zseniális John Cleese jóvoltából. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad533-194e-42e3-b543-ce0a1fb881db","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","timestamp":"2021. június. 15. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljünk közel a tudattalanunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","shortLead":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","id":"20210615_szubjektiv_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbe7bec-be6e-4d0d-a860-df4aa37a18da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_szubjektiv_Eb","timestamp":"2021. június. 15. 16:06","title":"Gyükeri Mercédesz: Kinek drukkoljon az ember, ha két szíve van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz igaza a hvg.hu tippversenyében, a Kezdő tizenegyben? A miniszternek, aki szerint az elődöntőig menetelünk? A szövetségi kapitánynak, aki negyeddöntőt vár? Vagy azoknak, akik három meccsre három vereséget várnak? Mutatjuk a játékosaink tippjeit a magyarok teljesítményére.","shortLead":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz...","id":"20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb01775-35d7-470d-afa5-84a8b6b3d6b9","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","timestamp":"2021. június. 15. 16:05","title":"Kezdő tizenegy: Szijjártó szerint elődöntőbe jut a magyar csapat, Rossi negyeddöntőt vár, Hrutka egyetlen rúgott gólt tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek...","id":"20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d687ffc-c98a-48e6-8c8c-238048e92199","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 14:08","title":"Háttér Társaság: Minden létező jogi eszközzel megtámadjuk a jogsértő és embertelen törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d331eb-fd33-4395-af43-7b3b007e9208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárások és a vonulás megtette a hatását.","shortLead":"A lezárások és a vonulás megtette a hatását.","id":"20210615_dugo_budapesti_belvaros_vonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d331eb-fd33-4395-af43-7b3b007e9208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0688a6-69d3-4997-92b9-bfc75068771c","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_dugo_budapesti_belvaros_vonulas","timestamp":"2021. június. 15. 15:38","title":"Már kora délután bedugult a budapesti belváros – ne most induljon arra autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]