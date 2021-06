Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"611d51d0-8601-499c-a91c-c01d39d4c90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes kutatás arra világított rá, hogy a macskák kedvelik a négyzet formájú alakokat, és akkor is szívesen ücsörögnek a közelükben, ha azok valójában csak közvetetten vannak ott.","shortLead":"Egy érdekes kutatás arra világított rá, hogy a macskák kedvelik a négyzet formájú alakokat, és akkor is szívesen...","id":"20210617_macska_negyzet_kanizsa_illuzio_optikai_csalodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611d51d0-8601-499c-a91c-c01d39d4c90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe146b0-32ce-4df8-b7fb-d4ac77a0e009","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_macska_negyzet_kanizsa_illuzio_optikai_csalodas","timestamp":"2021. június. 17. 09:03","title":"Igazi macskamágnes, amit otthon is kipróbálhat: furcsa vonzalmat fedeztek fel a négyzetek iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","shortLead":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","id":"20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807eeb8b-0cf1-41e5-940e-fa007d03dd88","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","timestamp":"2021. június. 15. 16:52","title":"Soha ennyi kínai vadászgép nem hergelte még Tajvant egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag, a Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak. ","shortLead":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag...","id":"20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c42c1f-a2b2-4d34-9ee3-ab9985236602","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","timestamp":"2021. június. 15. 14:09","title":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek azt kérték a Jobbiktól, hogy ne szavazza meg a homofób törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól.","shortLead":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük...","id":"20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04625792-4b1e-4a18-95bf-7f330e51cb22","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","timestamp":"2021. június. 15. 17:38","title":"Leáll a győri Audi legtöbb gyáregysége alkatrészhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet tükrében különösen fontosnak tartja, hogy hányan vannak még így.","shortLead":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet...","id":"20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bc3-6a38-4f32-af2e-834bea57a89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","timestamp":"2021. június. 17. 06:16","title":"Fidesz-alapító: „Két-három államtitkárról is tudom, hogy meleg és kettős életet él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa miatt minden egyes menstruációja előtt retteg, mert nem tudja, mi vár rá. 14 éven át tartó kálvária után idén februárban derült ki, hogy az extrém fájdalmai és a tünetei mögött az endometriózis áll. Csaknem másfél évtized alatt azonban ezt konkrétan egyetlen orvos sem mondta ki. Ma Magyarországon több mint 200 ezer nőt érint az endometriózis – sokukat azonban nem a valódi betegségükkel kezelnek. A Deutsche Welle riportja annak jár utána, hogy miért. ","shortLead":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa...","id":"20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1725861-f2e5-460e-92a5-afebccf2e29d","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"„Most már ott tartok, hogy rettegek a következő vérzéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják a javaslatokat.\r

\r

","shortLead":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják...","id":"20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83ee3f1-b313-4f6f-be99-6b4c5ab5585a","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","timestamp":"2021. június. 15. 12:48","title":"Új temetői jármű: még neve sincs az utolsó utakat lebonyolító biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]