[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik beszállítójánál dolgozott.","shortLead":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik...","id":"20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62414a-6f9b-4ff3-a700-39018420254d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 17. 08:33","title":"1,1 milliárd felhasználói adatot loptak el az Alibabától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Horvátország a csehek ellen javíthat, a hollandok már biztosan készülhetnek a budapesti kieséses meccsükre, de a világ szeme a már csütörtökön is helyenként háborús övezetté változott Londonon van.","shortLead":"Horvátország a csehek ellen javíthat, a hollandok már biztosan készülhetnek a budapesti kieséses meccsükre, de a világ...","id":"20210618_fociebpentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b85bccc-fcab-46b2-99de-d818c8426fd3","keywords":null,"link":"/sport/20210618_fociebpentek","timestamp":"2021. június. 18. 07:05","title":"Horvátország - Csehország: 0-0 - kövesse a hvg.hu-n!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznél áttétes rákos megbetegedést diagnosztizáltak tavaly.","shortLead":"A színésznél áttétes rákos megbetegedést diagnosztizáltak tavaly.","id":"20210617_Egy_ev_elethalal_harc_utan_ismet_dolgozik_Forgacs_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad6daf-a215-462e-b0fe-16d9732a6520","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Egy_ev_elethalal_harc_utan_ismet_dolgozik_Forgacs_Gabor","timestamp":"2021. június. 17. 15:03","title":"Egy év élet-halál harc után ismét dolgozik Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","shortLead":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","id":"20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bbb49-ef36-4c16-af0c-098e71857d1f","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","timestamp":"2021. június. 18. 14:19","title":"Osvárt Andrea: Ahhoz az oldalhoz csatlakoztam, amelyet humánusabbnak érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak a kerékpárokét, hanem az elektromos kerékpárokét is.","shortLead":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak...","id":"20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb57fb-fddd-4582-8756-858ac16a32cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","timestamp":"2021. június. 16. 18:49","title":"Ingyenkerékpárt adhatnak a cégek jövőre a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","shortLead":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","id":"202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50625d9-30eb-4f56-ad13-8ccbf304f359","keywords":null,"link":"/360/202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","timestamp":"2021. június. 17. 16:00","title":"Nőt elcsábító robot és nem feloszlott Beatles is van ebben a különleges regényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor Tomi egy vele készült interjúban.","shortLead":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor...","id":"20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3249-8aa8-4d59-8dfc-cf9a66085f25","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","timestamp":"2021. június. 17. 20:55","title":"Fluor: Összemosni a pedofíliát és a homoszexualitást szint alatti, méltatlan, gonosz és tuskó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]