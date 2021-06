Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megérkezett a kánikula, ezzel együtt a forró időszakokat megtörő hirtelen felhőszakadásokra is felkészülhetünk egyúttal. Fontos, hogy otthonunkat a szakadó esőre és szélviharra is felkészítsük, és ha bekövetkezne a baj, a lakásbiztosítás fedezze az esetleges károkat. A Bank360 a biztosítókat kérdezte a nyári zivatarok miatt szükséges kárrendezésről.","shortLead":"Megérkezett a kánikula, ezzel együtt a forró időszakokat megtörő hirtelen felhőszakadásokra is felkészülhetünk...","id":"20210618_lakasbiztositas_viharkar_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e46c84-d549-4039-8217-cbbd1033413e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_lakasbiztositas_viharkar_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 10:14","title":"Nyári viharokra is jó lehet a lakásbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","shortLead":"A volt francia elnök a 2012-es elnökválasztási kampányának törvénytelen finanszírozása miatt bukhat óriásit.","id":"20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6f8b31-e5de-4d0a-8732-7d516b4fb2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_sarkozy_letoltendo_kampanyfinanszirozas","timestamp":"2021. június. 17. 21:55","title":"Letöltendőt kérnek Nicolas Sarkozyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit az ellenzéki szövetség most javasol. Vélemény. \r

","shortLead":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit...","id":"20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb39c02-4ba9-49ba-95b2-63c9f0805f57","keywords":null,"link":"/360/20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","timestamp":"2021. június. 19. 11:10","title":"Révész Sándor: Ki az állammal a médiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd magával, s erről álláshirdetések is árulkodnak.","shortLead":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd...","id":"20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d464d76b-33ba-436e-b42f-57b785df0311","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","timestamp":"2021. június. 19. 16:03","title":"Hogy mekkorát változik hamarosan a Windows? A Microsoft állásajánlatai árulkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","shortLead":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","id":"20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5a88fc-03b3-4690-9ad1-bbac72ff37ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","timestamp":"2021. június. 18. 18:44","title":"Két molinóval mondta el a Józsefvárosi Önkormányzat, milyennek álmodja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra is figyelmeztet az Útinform, hogy rengetegen tartanak a Balaton felé, ezért az M7-esen is dugó van.","shortLead":"Arra is figyelmeztet az Útinform, hogy rengetegen tartanak a Balaton felé, ezért az M7-esen is dugó van.","id":"20210618_m0_torlodas_utinform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8379b8-d5fb-4bb2-bb6c-4cb903e59d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_m0_torlodas_utinform","timestamp":"2021. június. 18. 17:49","title":"Két baleset bénítja meg az M0-ást, több kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérték a demonstrálási hajlandóságot, csaknem tízezren töltötték ki a kérdőívet.","shortLead":"Felmérték a demonstrálási hajlandóságot, csaknem tízezren töltötték ki a kérdőívet.","id":"20210618_egeszsegugyi_szakdolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3fb41-d2da-4620-b4f1-7c98e643ebea","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_egeszsegugyi_szakdolgozo","timestamp":"2021. június. 18. 08:19","title":"Tüntetésre készülnek az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]