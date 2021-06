Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","shortLead":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","id":"20210619_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a32e9-216f-44c7-a714-54fbcaa7dbb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210619_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. június. 19. 20:54","title":"Tizenegy magyar lett ma milliomos, a foci helyett a lottónak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt, Wales rossz játékkal is csoportmásodik lett.","shortLead":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt...","id":"20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10531050-1aef-4a06-b71c-1b31699f15cb","keywords":null,"link":"/sport/20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 20. 20:45","title":"Véget értek az A csoport meccsei: Olaszország poénból verte Walest, Svájc jó eséllyel belőtte magát az Eb legjobb 16 csapata közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]