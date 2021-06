Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","shortLead":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","id":"20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab769c07-bb3a-462d-b45c-d518e1dbbf23","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","timestamp":"2021. június. 20. 12:20","title":"A politikusok nem győznek posztolni az apjukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. 