[{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta késsel az egyik rabló.","shortLead":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta...","id":"20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2bf43-59f4-4cc6-b1fc-b7d0918ebeba","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","timestamp":"2021. június. 21. 15:49","title":"Szülei szeme láttára kínozta a gyereket a rabló Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának eredménye.","shortLead":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának...","id":"124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902f4c0-9487-461f-803f-ddd383f46e90","keywords":null,"link":"/360/124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","timestamp":"2021. június. 22. 10:00","title":"Van, ami jobban segítheti a koraszülöttek túlélését, mint az inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f909b29d-2ff4-4062-b730-bf2464180110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen Melbourne-ig kellene utazni, hogy megnézzük az idei győztest. ","shortLead":"Egészen Melbourne-ig kellene utazni, hogy megnézzük az idei győztest. ","id":"20210621_Ez_a_vilag_legkulabb_utcaja_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f909b29d-2ff4-4062-b730-bf2464180110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d6f8-1808-40d4-a6d6-a1497c47d3fd","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Ez_a_vilag_legkulabb_utcaja_iden","timestamp":"2021. június. 21. 15:55","title":"Ez a világ legkúlabb utcája idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. ","shortLead":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. ","id":"20210622_nagy_korallzatony_ausztralia_ensz_unesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f5242c-460b-4656-8f95-04a0827ec8c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_nagy_korallzatony_ausztralia_ensz_unesco","timestamp":"2021. június. 22. 14:03","title":"Olyan nagy bajban van a Nagy-korallzátony, hogy már az ENSZ is lépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sneider Tamás és felesége vendégháza jövő nyárra készülhet el.","shortLead":"Sneider Tamás és felesége vendégháza jövő nyárra készülhet el.","id":"202124_szent_laszlo_residence_panziot_fejleszt_akepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5e918-02be-4ce8-b000-e180d17cc1cb","keywords":null,"link":"/360/202124_szent_laszlo_residence_panziot_fejleszt_akepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 16:10","title":"Panziót épít a volt Jobbik-elnök a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]