[{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz az ellenfél. Hat sorsdöntő meccs maradt a 2021-es Európa-bajnokság harmadik csoportköréből. ","shortLead":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz...","id":"20210622_euro2020_eselylatolgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9550da-da7c-4ffc-a5b6-dcf03b96e2b9","keywords":null,"link":"/sport/20210622_euro2020_eselylatolgato","timestamp":"2021. június. 22. 12:26","title":"Bikaerős csapatokat foghatnak ki a továbbjutásról álmodozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","shortLead":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","id":"20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2b404-c66f-4f83-86d8-4e9bb6467085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","timestamp":"2021. június. 22. 15:03","title":"A Microsoft mindent megtesz, hogy eltüntesse a Windows 11 nyomait az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","id":"20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1758725-f1b6-438a-a9c3-b78d5f13b227","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","timestamp":"2021. június. 23. 07:59","title":"900 lóerővel támad a Brabus-féle Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","shortLead":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","id":"20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ca367-fa0d-4e47-87c7-8294f5e172e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","timestamp":"2021. június. 23. 09:50","title":"Mi lett volna a Barátok közttel, ha Magdi anyussal nem végez egy papírgalacsin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása a hírszerzés terén. Ráadásul az orosz kémek már nem is nagyon fárasztják magukat azzal, hogy eltüntessék a nyomokat.","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása...","id":"20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33958c48-62dd-40ee-b233-f9309374a2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","timestamp":"2021. június. 21. 18:56","title":"Visszahúzódnak-e az orosz kémek a Biden–Putyin-találkozó után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","shortLead":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","id":"20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc5ecaa-5011-4a4f-8015-f4a75b0a19e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","timestamp":"2021. június. 21. 12:03","title":"Így szólaltathat meg bárkit egy fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miskolcon is Szombathelyen is alacsony szintet mértek.","shortLead":"Miskolcon is Szombathelyen is alacsony szintet mértek.","id":"20210622_koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5720776d-0f6f-4e99-9ecc-0ad0136238bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2021. június. 22. 21:55","title":"Már az összes magyar nagyvárosban alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]