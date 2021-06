Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"351387a4-c81b-43d9-87f2-ef67589d9f2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy újabb járványhullámtól tartanak Horvátországban, de aggódnak amiatt is, hogy ha nem elég magas az átoltottság, akkor esetleg máshová utaznak a nyaralók.","shortLead":"Nem csak egy újabb járványhullámtól tartanak Horvátországban, de aggódnak amiatt is, hogy ha nem elég magas...","id":"20210623_horvatorszag_atoltottsag_turizmus_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351387a4-c81b-43d9-87f2-ef67589d9f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695b44dd-9453-4f9e-9b5c-a88d72678cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_horvatorszag_atoltottsag_turizmus_miniszter","timestamp":"2021. június. 23. 19:15","title":"Oltásra biztatják az embereket a horvát miniszterek, nehogy bajt hozzon a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f94e0-536b-4420-86aa-39c1600aab93","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság árulta el a hvg.hu megkeresésére válaszolva.","shortLead":"Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság árulta el a hvg.hu megkeresésére válaszolva.","id":"20210624_Tiz_rendor_mondott_le_a_veszelyhelyzet_megszunese_utani_ket_napban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60f94e0-536b-4420-86aa-39c1600aab93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59179bf-0cbe-4209-a484-7900af3fb834","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Tiz_rendor_mondott_le_a_veszelyhelyzet_megszunese_utani_ket_napban","timestamp":"2021. június. 24. 09:23","title":"Tíz rendőr mondott le a veszélyhelyzet megszűnése utáni két napban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze van Magyarországhoz.","shortLead":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze...","id":"20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c4d7b-6301-41df-bd77-a137b36fe438","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","timestamp":"2021. június. 23. 17:45","title":"Karácsony a homofóbtörvényről: A szégyen a kormányé, és nem az országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott csapni. Nagy lábon élt, világpolgárként, a fiatal fiúkat kihasználta, a rendszerváltás után elkövetett szélhámosságaiért végül nem kellett felelnie, mert viszonylag fiatalon meghalt. Izraelben és Svédországban is sok gazdag ember csuklik, ha meghallja a nevét. Vagyis az álnevét, mert amikor az Interpol körözte, Zemplényi György nem az igazi nevén mutatkozott be. Dezső András sorozatának következő darabja. ","shortLead":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott...","id":"20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683be724-0b8c-40be-9e87-f6ed8aeb8129","keywords":null,"link":"/360/20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","timestamp":"2021. június. 23. 19:00","title":"Papként, rabbiként és menedzserként is profin vágta át a gazdagokat – Magyar svindlerek, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Immár hatodik alkalommal válogatott be a Nemzeti Filmintézet (NFI) által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál Cannes Classics című hivatalos programja, amelybe ezúttal Mészáros Márta Napló gyermekeimnek című filmje kapott meghívást.","shortLead":"Immár hatodik alkalommal válogatott be a Nemzeti Filmintézet (NFI) által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i...","id":"20210624_Meszaros_Marta_restauralt_filmje_Cannesba_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba72460-fcf6-44d7-81d3-579f38fbb31c","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Meszaros_Marta_restauralt_filmje_Cannesba_megy","timestamp":"2021. június. 24. 10:14","title":"Mészáros Márta restaurált filmje Cannes-ba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]